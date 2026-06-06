Защо Си Дзинпин отива в Северна Корея?

Последният път, когато висшият китайски лидер Си Дзинпин пътува до Северна Корея, диктаторът на страната Ким Чен Ун се олюляваше от санкции и неуспешни ядрени преговори със Съединените щати.

Сега, близо седем години по-късно, когато Си се завръща в Северна Корея в понеделник, той ще се срещне с лидер, който е наскоро окуражен от съюза с Русия, който помогна на икономиката му да излезе от изолацията, пише NYT.

Очаква се Си да използва двудневната среща на върха с Ким, за да проектира единен фронт между съюзниците срещу Запада. Но анализаторите казват, че Китай вероятно също е склонен да утвърди влиянието си върху съсед, който е склонен към Русия. Ким, от своя страна, иска да бъде третиран по-малко като младши партньор на Китай и вероятно ще използва новата си близост с Русия, за да окаже натиск върху Пекин за икономически отстъпки.

Ако Северна Корея успее успешно да балансира между двамата си гигантски съседи, Ким може да се почувства още по-малко ограничен по отношение на развитието на програмата си за ядрени оръжия. Това би могло да дестабилизира регион, където съюзниците на САЩ вече са притеснени от военното натрупване на Китай и способността на Вашингтон да спазва споразуменията си за отбрана, тъй като изчерпва ресурсите си, водейки война с Иран.

Си иска да сигнализира за единство, но също така ще трябва да ухажва Ким. Си вероятно ще използва редкия си достъп до Ким, за да напомни на света, че Северна Корея зависи от Китай и че Пекин не може да бъде оставен настрана.

Посланието би било в съответствие с усилията на Си да представи Китай като суперсила, равна на Съединените щати. Китай е нетърпелив да покаже, че докато Вашингтон сее хаос - било чрез войната си с Иран или чрез налагане на тарифи както на съюзници, така и на противници - Пекин е стабилизираща сила в света. Тази точка беше подсилена на последните срещи на върха на Си с президента Тръмп, тогавашния президент на Русия Владимир Путин, в Пекин.

Но решението на Си да направи рядко пътуване в чужбина също подчертава нуждата му да ухажва Ким.

Пхенян облекчи зависимостта си от Пекин,

като възобнови обещанието за взаимна отбрана с Москва от ерата на Студената война през 2024 г. Русия предостави на Северна Корея така необходимия петрол, храни и оръжейни технологии в замяна на севернокорейски войски и боеприпаси за войната ѝ в Украйна. Това създаде главоболие за Китай, който иска да запази влиянието си върху Северна Корея, за да обуздае нестабилното ѝ поведение и да осигури стабилност по границите си.

Нещата изглеждаха мрачни за Ким само преди няколко години. Първо, Тръмп се оттегли от ядрените преговори с него през 2019 г., с което разруши надеждите, че Съединените щати ще отменят санкциите. На следващата година Ким тласна страната си в изолация в отговор на Covid-19, като затвори границите ѝ. Това замрази търговията с Китай, основният източник на стоки и чуждестранна валута за Северна Корея.

Съдбата на Ким се промени не само с отшумяването на пандемията, но и след като той се възползва от трудностите на Русия във войната в Украйна, за да укрепи връзките си с Москва и да пренастрои външната политика на Северна Корея, която беше силно насочена към Китай. Той снабдяваше Москва с оръжия и войски, докато Русия му отговаряше взаимно.

Си може да се опита да напомни на Ким, че Китай остава основният благодетел на Северна Корея. През март Китай възстанови железопътните услуги и полетите между Пекин и Пхенян.

И все пак Ким иска още. Туризмът е един от малкото сектори, които не са ограничени от санкциите на ООН, а севернокорейският лидер инвестира в крайбрежни курорти и планински горещи извори с цел привличане на китайски посетители.

Възможно е Тръмп да е помолил Си да предаде послание, докато е в Пхенян. Ким обаче остава непоколебим, настоявайки, че ще отхвърли всеки диалог с Вашингтон, който поставя ядрената програма на страната му на масата за преговори.

Ким отдавна третира тази програма като начин да намали зависимостта си от Москва и Пекин за сигурност и като щит срещу американско нахлуване. Тази гледна точка е засилена от обосновката на администрацията на Тръмп, че е атакувала Иран отчасти, за да му попречи да разработи ядрени оръжия.

В продължение на години Пекин и Москва споделяха целта на Вашингтон за намаляване на ядрената програма на Северна Корея, гласувайки със Съединените щати, когато Съветът за сигурност на ООН наложи мащабни санкции на Пхенян през 2016 и 2017 г.

Но преди две години Путин сякаш даде мълчаливо одобрение на програмата за ядрени оръжия, когато подписа пакта за отбрана и предложи военна техническа помощ на Русия.

Смята се, че Северна Корея вече притежава 50 бойни глави,

но все още търси съвременни технологии за изграждане на междуконтинентални балистични ракети, способни да доставят тези оръжия.

Китай официално се противопоставя на ядрена севернокорейска държава, опасявайки се, че това би накарало съюзници на САЩ като Южна Корея да търсят свои собствени ядрени арсенали. Но позицията му наскоро се промени, за да отрази желанието за по-добри отношения с Пхенян и нарастващото мнение, че ядрено въоръжена Северна Корея осигурява лост за влияние върху Вашингтон и Сеул, казаха анализатори.

Пекин може да види малка геополитическа стойност в това да помогне на Тръмп да управлява севернокорейската ядрена заплаха и може също така да сметне за невъзможно да принуди Северна Корея да се откаже от ядрената си програма, без да навреди на връзките.

Миналият месец Белият дом обяви, че и Тръмп, и Си „са потвърдили общата си цел за денуклеаризация на Северна Корея“. Но китайското правителство предложи по-сдържана версия, заявявайки само, че са „разменили мнения“ относно Корейския полуостров.