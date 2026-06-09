ЕС има тайвански проблем на стойност 2 трилиона долара

Точно преди зазоряване на 17 януари китайски военен дрон за първи път прелетя в тайванското въздушно пространство над спорен коралов риф в Южнокитайско море. Разузнавателният самолет се задържа над остров Пратас за няколко минути, докато тайванците издаваха предупреждения за напускане по международни радиочестоти.

Китай заяви, че полетът е бил „нормална“ тренировъчна мисия. Тайпей го нарече „провокативен и безотговорен“. От другата страна на света, европейски служители видяха маневрата като част от дългосрочен китайски план за откъсване на тайванския контрол над територията му и в крайна сметка да го наложи на обединението му с континента.

Тайван е "опасно сляпо петно" за ЕС, според Марчин Йежевски, ръководител на офиса в Тайпе на Европейския център за ценности в областта на политиката за сигурност.

Тайпе разчита на САЩ, а не на Европейския съюз, като противовес на Пекин. Но европейските власти са обезпокоени, че желанието на Доналд Тръмп да възстанови връзките си с президента Си Дзинпин дава зелена светлина на Пекин за нахлувания като това през януари и с течение на времето това би могло да позволи на Китай да доминира критична част от световната икономика и да остави ЕС настрана.

Няма признаци Си да планира скорошно нахлуване.

През април висшият китайски лидер се срещна с ръководителя на основната опозиционна партия на Тайван за първи път от десетилетие, сигнализирайки, че би предпочел да оформи бъдещето на острова чрез политическо влияние, а прочистването на висши генерали повдигна въпроси относно военната готовност на Народноосвободителната армия.

Цената на инвазията също би била потенциално опустошителна. Но в това отношение ЕС е по-изложен на риск от Пекин.

В най-лошия сценарий на война между САЩ и Китай за Тайван, проучване на Bloomberg Economics показва, че икономиката на ЕС би претърпяла удар, еквивалентен на около 2 трилиона долара през първата година. Икономиката на Германия би се свила с около 14%, приблизително два пъти повече от тази на САЩ или Китай.

Тези заключения подчертават един от основните уроци от атаката на Тръмп срещу Иран: САЩ може да диктуват правилата в световните дела, но Европа често плаща по-високата цена.

Въпреки че възприятието за заплахата варира в различните държави-членки, европейските служители колективно се притесняват, че след Украйна и Иран, следващият голям конфликт може да избухне около Тайван. Всъщност, деликатният баланс на заплахите, които помагат за възпирането на Китай, е нарушен от последните събития.

Докато министърът на отбраната Пийт Хегсет настоява, че няма промяна в политиката на САЩ по отношение на Тайван, а Япония увеличава военните си активи около острова, самият Тръмп хвърли съмнение върху готовността на САЩ да подкрепят Тайван. Нещо повече, войната срещу Иран значително изчерпа американските оръжейни запаси, а военните инвестиции на Китай продължават да намаляват разликата със САЩ, докато предложението на Тръмп, че може да обсъди продажбите на оръжие за Тайван със Си, предизвика тревога както в Тайпе, така и в Брюксел.

Докато европейските служители са фокусирани върху нарастващите рискове около Тайван, те все още се опитват да разберат как една криза би се отразила на различните икономики на блока, според хора, запознати с тяхното мислене. Някои обвиняват липсата на ресурси и правителствата, претоварени от войната на Русия срещу Украйна, търговските напрежения с Китай и атаката на САЩ срещу Иран.

Според анализа на Bloomberg Economics, Германия, чието производство е силно зависимо от тайванските полупроводници и китайските редкоземни елементи, би била сред най-силно засегнатите. Френският БВП би се свил с 6,5% за сравнение, докато Италия би претърпяла спад от 8,8%, а Испания - със 7%.

Световният БВП би се свил с над 8%, което би засенчило въздействието на финансовата криза от 2009 г. и пандемията от Covid-19. Светът също така би се сблъскал с остър недостиг на специфични стоки, чието производство е доминирано от Тайван, включително медицински консумативи като пейсмейкъри.

ЕС може да се забави в постигането на решения по много въпроси, тъй като трябва да постигне съгласие между 27 държави членки с понякога рязко различаващи се интереси. Но съгласуването на позиция по отношение на Тайван е сред най-трудните.

Дискусиите относно стратегията на Европа за Тайван често се провеждат дискретно и понякога включват само избрани държави членки – коалиция от държави със сходно мислене – за да се изключат други, които са склонни да възприемат позицията на Пекин, казаха хора, запознати с въпроса. Кипър, който е ротационен председател на блока до следващия месец, рутинно налага вето върху всякакви дискусии за Тайван, предпазлив от създаване на прецедент, който би могъл да повлияе на собствения му териториален спор с Турция.

Европейските нации се борят особено, когато се сблъскват с така наречените ситуации на сива зона, като нахлуването на остров Пратас, на 440 километра от южния край на главния остров на Тайван. Тези действия не са акт на война, но все пак позволяват на Китай постепенно да увеличава влиянието си над Тайван, ако им се позволи да останат безпрепятствени.

Европа се опитва да намери повече начини за взаимодействие с Тайван - не на последно място, защото икономиката на острова е ключът към бъдеще, водено от изкуствен интелект, а икономическият му растеж е завист на много европейски партньори.

ЕС се превърна в най-големия източник на преки чуждестранни инвестиции за Тайван и петия му по големина търговски партньор. Някои тайвански служители лично признават, че се притесняват, че САЩ вече не са толкова надежден партньор, колкото бяха, така че удвояват усилията си за взаимодействие с Европа, въпреки че нито една от страните не си прави илюзии, че ЕС може да замени военната подкрепа от САЩ.

Тайван също така се представя като некитайска верига за доставки на ключови отбранителни артикули, като дронове и други високотехнологични стоки. Островът е незаменим партньор за усилията на Европа за реиндустриализация и превъоръжаване, заяви наскоро външният министър Лин Чиа-лунг пред публика в Европа.