Ужасът във Филипините: Най-малко 19 загинали след мощния трус (СНИМКИ/ ВИДЕО)

Най-малко 19 души загинаха след земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, което удари бреговете на остров Минданао в южната част на Филипините, съобщават световните агенции.
Земетресението е станало в понеделник в 07:37 местно време (неделя 23:37 GMT), предизвиквайки предупреждения за цунами във Филипините, Индонезия, Япония и Австралия. Някои от тях бяха отменени часове по-късно.
Видеоклипове и изображения показват срутващи се сгради, включително клип на ресторант за бързо хранене Jollibee, превърнат в руини.
@bbcnews A resident of General Santos city captured this video of the quake destroying a building. Officials say at least three people have died after the earthquake. #Philippines #Jolibee #Earthquake #SouthEastAsia #BBCNews ♬ original sound - BBC News
До момента най-малко 134 души са ранени в няколко провинции - Южен Котабато, Султан Кударат, Сарангани - и град Генерал Сантос. Данните трябва да бъдат потвърдени от националната агенция за бедствия.
Официалното преброяване от агенцията - Националния съвет за намаляване и управление на риска от бедствия - обикновено идва около ден след инцидента. Те обобщават всички числа, предоставени от различни източници, включително полицията, местните власти и агенциите за помощ при бедствия.
Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши заяви в изявление, че агенциите координират действията си при бедствия.
"Националното правителство действа и няма да оставим Минданао зад гърба си“, обеща президентът.
@7newsaustralia A devastating 7.8 magnitude earthquake has struck the southern Philippines, killing four people and leaving more than 200 more injured. The earthquake rocked the Mindanao region about 7.30am on Monday, local time. The earthquake also triggered a tsunami in six areas of Mindanao, with the highest waves reaching 1.4m. #earthquake #disaster #tsunami #mindanao #philippines ♬ original sound - 7NEWS Australia
Маркос също така нареди спиране на учебните занятия в засегнатите райони след земетресението, което съвпадна с първия ден от учебната година във Филипините.
В едно видео, публикувано от начално училище в провинция Давао Оксидентал, десетки ужасени ученици могат да се видят клекнали на треперещата земя.
A scary video shows the moment a magnitude 7.8 earthquake struck Tubalan Elementary School earlier today in Barangay Tubalan, Malita, Davao Occidental, Philippines.
Teachers and students immediately practiced “Drop, Cover, and Hold On” in an open area of the school. pic.twitter.com/KxeyR85lmh— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026
След първоначалното силно земетресение са регистрирани над 130 вторични труса с магнитуд от 1,3 до 6,7 по скалата на Рихтер.
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