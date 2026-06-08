Северна Корея увеличава производството на тактически балистични ракети KN-23

Севернокорейските държавни медии показаха кадри от голямо съоръжение, произвеждащо тактически балистични ракети за системата KN-23, след като ръководството на страната обяви заводи за 2,5-кратно увеличение на производствения капацитет на балистични и крилати ракети в рамките на пет години. Планираното увеличение на капацитета беше наредено, тъй като Северна Корея е изправена както пред голямо търсене на своите ракети в чужбина, най-вече от Русия, така и пред все по-нестабилна ситуация със сигурността, тъй като конфликтите в Украйна и Близкия изток продължават, пише MWM. Източноазиатската държава официално остава в състояние на война със Съединените щати и е постигнала много значителни успехи както в увеличаването на мащаба, така и в усъвършенстването на производството на ракети през последното десетилетие. KN-23 беше тестван за първи път в средата на 2019 г. и оттогава е видяла широка гама от специализирани варианти, представени. Ракетата е била обстойно бойно изпитана в украинския театър на военните действия, след като руското Министерство на отбраната е направило големи поръчки.

Коментирайки възможностите на KN-23, доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ, изготвен малко след влизането на системата в експлоатация, подчертава, че тя „е пример за най-забележителния напредък“ за Северна Корея в областта на тактическите оръжия, като ракетата е наблюдавана да извършва сложни маневри за „издърпване“, предназначени да объркат вражеските системи за противовъздушна отбрана. Що се отнася до по-лекия еквивалент на ракетата, KN-24, в доклада се отбелязва, че по-леката ракета „демонстрира система за насочване и маневреност по време на полет за постигане на прецизни удари“. Сред разработените варианти, KN-23B представлява по-голям вариант с удължен обхват и значително увеличена бойна глава от 2500 килограма. Първото ѝ изстрелване е проведено на 25 март 2021 г. и поради по-големия си размер използва десетколесна транспортно-монтираща пускова установка, докато оригиналната KN-23 използва осемколесна пускова установка. Способността на KN-23 да избягва откриването от доставените от САЩ южнокорейски противоракетни отбранителни системи AEGIS беше посочена като причина за сериозно безпокойство в Сеул и в по-широкия западен свят.

Отбранително предприятие, произвеждащо ракети за системата KN-23, пожелало анонимност, бе посетено от председателя на управляващата Корейска работническа партия Ким Чен Ун, след като се съобщава, че то е надхвърлило планираното производство предсрочно, демонстрирайки, че усилията на Северна Корея за военно-индустриална мобилизация в някои случаи надвишават производствените цели.

Ким съобщава, че е описал разширяването на производството като "основна задача",

необходима за задоволяване на „драстично нарастващото“ търсене, свързано с реорганизацията на оперативните структури на Корейската народна армия, което показва, че военната доктрина на войските се преработва около по-големи ракетни формирования. Подробни брифинги бяха дадени от висши служители на военно-промишлеността, включително директора на отдела за боеприпаси Джо Чун Рьонг и началника на Генералното бюро за ракети Джанг Чанг Ха, което беше интерпретирано от анализаторите като отражение на централизираната интеграция между политическото ръководство, стратегическата ракетна администрация и производствената инфраструктура.

Мащабът на производство на ракети в Северна Корея има малко конкуренти в света, като фронтовите подразделения, разположени близо до междукорейската демилитаризирана зона, получиха 1000 ракети KN-24 и свързаните с тях пускови установки на една церемония през август 2024 г. Изграждането на нови ядрени съоръжения от Северна Корея, съчетано с очевидното масово разширяване на капацитета ѝ за производство на балистични и крилати ракети, поставя страната в по-силна позиция да възпира и, ако е необходимо, да отблъсне потенциално нападение, водено от САЩ, на нейна територия. Съединените щати бяха близо до започване на атаки срещу страната многократно, включително по време на администрациите на Линдън Джонсън, Ричард Никсън, Бил Клинтън, Джордж У. Буш, Барак Обама и Доналд Тръмп, като няколко от тези офанзивни планове включваха опции за ядрени удари. В началото на юни председателят Ким обяви, че производственият капацитет на страната за ядрени материали за оръжейно предназначение се е увеличил повече от два пъти през последните пет години, което се очаква да позволи по-бързо разширяване на арсенала за оборудване на широка гама от оръжия, включително ракети с малък обсег KN-23 и KN-24. Наследник на KN-23, който изглежда използва хиперзвуков планировъчен апарат за осигуряване на подобрени проникващи способности, започна летателни изпитания през октомври 2025 г.