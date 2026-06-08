Голяма бяла акула е регистрирана под вода за пръв път в Средиземно море

Голяма бяла акула е била забелязана под вода в Средиземно море за първи път. Водолази от Healthy Seas са премахвали мрежи-призраци от корабокрушение в открито море между Сицилия и Тунис, когато са забелязали хищника.

Смята се, че техните кадри са първият заснет екземпляр на възрастна голяма бяла акула в Средиземно море в естествената ѝ среда.

Големите бели акули обикновено се срещат в умерените и субтропичните крайбрежни води, особено в североизточната част на Тихия океан, Южна Африка и Океания.

Откритията обаче показват, че видът сега броди из моретата край бреговете на Европа.

"Статистически е много по-вероятно да спечелите джакпота от лотарията, отколкото да срещнете такова емблематично животно под водата. Прекарвате десетилетия в гмуркане в останки от кораби и премахване на мрежи-призраци, но нищо не ви подготвя за такъв момен“, каза Дерк Ремерс, водолазът, заснел срещата.

"Среща с акула в открито море в Средиземно море е безумна, но ние продължихме с плана си за гмуркане, за да извадим мрежите от останките на кораба, тъй като този момент показа много ясно важността на нашата работа", добавя водолазът.

Големи бели акули понякога са били забелязвани на повърхността в Средиземно море. Въпреки това, подводни срещи, заснети от водолази, никога не са били документирани преди.

Последната среща се е състояла, докато екипът е работил по изваждането на изоставени рибарски мрежи от корабокрушение, разположено в открито море в Сицилианския проток.

Точка на пречупване

Това е ключова гореща точка за биоразнообразието, но и една от най-силно експлоатираните риболовни зони в Средиземно море.

"Това, което прави тази среща толкова силна, е не само самата акула, но и контекстът, в който се е случила. Бяхме там, за да премахнем мрежи-призраци, улавящи морски живот в екосистема от корабокрушение, която е гореща точка за биоразнообразието“, каза Вероника Микос, директор на Healthy Seas.

"Моменти като този ни напомнят колко много живот все още може да съществува в крайбрежните средиземноморски води и колко е важно да го защитим от предотвратими заплахи като изоставени риболовни принадлежности или прекомерен риболов", разказва Микос.

Изследователите се надяват, че наблюдението ще помогне да се хвърли светлина върху разпространението на големите бели акули по света.

"По-голямата част от знанията ни за белите акули в Средиземно море идват от записи на мъртви екземпляри, уловени при риболовни операции. Наблюдения като това са изключително ценни за подобряване на разбирането ни за разпространението, навиците и поведението на този критично застрашен вид, чието оцеляване е застрашено от човешката дейност", каза д-р Карло Катано, изследовател в Сицилианския морски център.

Наблюдението идва малко след като изследователи предупредиха, че големите бели акули скоро могат да се появят край бреговете на Великобритания, а причината е глобалното затопляне.

Въпреки липсата на официални данни, има многобройни непотвърдени наблюдения на големи бели акули около Корнуол и Северна Шотландия, което показва, че те може би вече са тук.