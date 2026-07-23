BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 127

Скандал в Турция: Ердоган отстрани валия заради колоездачен клин СНИМКИ

Причината за уволнението не е посочена официално

23.07.2026 | 23:10 ч. 2
Reuters

Reuters

Турски валия, запален по колоезденето, се озова в неочаквана политическа буря, след като беше уволнен от поста си заради разпространяването на негови снимки с прилепнал колоездачен клин, а хиляди се включиха в кампания, настояваща за връщането му на поста, предаде Асошиейтед прес. 

Мехмет Фатих Чичекли, валия на североизточния турски окръг Ардахан, беше отстранен от поста си на 17 юли с указ на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Макар че официално не бе посочена причина за уволнението му, то дойде, след като някои турски политици го критикуваха за това, че е носил колоездачни клинове по време на публично събитие за популяризиране на спорта и за това, че е публикувал снимки с подобно облекло, които са станали хит в социалните мрежи.

Инан Акгюн Алп от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) обвини Чичекли за това, че дава приоритет на социалните мрежи пред служебните си задължения, като добави, че прилепналото облекло е неподходящо за губернатор. 

“Той обикаля по клинове и прекарва цели дни в колоездене. Кара колело по клин до вечерта с бодигардове пред себе си. Валия не може да се разхожда из центъра на града по този начин“, заяви Алп, цитиран от телевизия Т-24, по време на парламентарен дебат миналата седмица.

Шамил Таияр, бивш депутат от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР), също критикува Чичекли, като заяви, че облеклото на валията е в противоречие с културните норми, особено в консервативен окръг като Ардахан. 

“Хората могат да носят каквото искат в личния си живот, но валия не може да посещава обществени места по клинове, докато е на работа; това не съответства на сериозността на държавната му длъжност. В традиционна социална среда, като тази в Ардахан, това е напълно неприемливо“, написа Таияр в профила си в Екс миналата седмица. 

На фона на политическите реакции граждани, съпричастни с Чичекли, са организирали петиция с искане за връщането му на поста, която до момента е събрала над 10 000 подписа, отбелязва турската Халк ТВ. Поддръжниците на валията твърдят, че той е свършил страхотна работа в Ардахан за популяризирането на спорта, младежките дейности и велосипедния туризъм. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Ердоган валия колоездачни шорти уволнение
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem