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Тръмп призова Иран и Израел да прекратят размяната на удари

Прекратяването на огъня влезе в сила през април

08.06.2026 | 14:08 ч. 13
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран и Израел да спрат военните атаки "незабавно“.

"Израел и Иран трябва незабавно да спрат да стрелят“, написа Тръмп в кратка публикация в Truth Social.

Забележките на Тръмп дойдоха, след като Иран изстреля ракети по Израел в неделя вечерта за първи път, откакто подкрепеното от САЩ прекратяване на огъня влезе в сила през април. Техеран заяви, че атаката е отмъщение за израелските удари по цели на Хизбула в Ливан по-рано същия ден.

"Ще се обадя на Биби [Нетаняху] веднага и ще му кажа да не отвръща. Ако Биби им отвърне на удара, това ще продължи както през последните 47 години или през последните 3000 години“, каза Тръмп, цитиран от журналиста на Axios Барак Равид в телефонно интервю.

Въпреки че Тръмп призова израелския премиер Бенямин Нетаняху да не отвръща със същото, Израел отговори със собствени удари в ранните часове на понеделник сутринта, игнорирайки призивите на Тръмп за сдържаност.

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Тагове:

Доналд Тръмп Иран Израел размяна на удари
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