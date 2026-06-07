Ескалация на напрежението: Иран изстреля ракети срещу Израел

Израелската армия тази вечер съобщи, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран към територията на страната и добави, че системите за противовъздушна отбрана работят за отбиване на заплахата, предаде Ройтерс.

Малко по-късно иранските държавни медии съобщиха за втора вълна ракети, насочена срещу Израел, без да дадат подробности.

„Изстреляна е допълнителна серия ракети срещу Държавата Израел", заяви израелската армия, добавяйки, че системата за противовъздушна отбрана „в момента идентифицира и прихваща заплахите". |

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че израелската армия трябва да спре атаките си срещу Ливан и предупреди, че ако Израел разшири атаките си или отговори на иранските действия, ще се изправи пред “по-унищожителни и болезнени удари”.

Съветникът на иранския върховен лидер Мохсен Резаи заяви, че Техеран многократно е предупреждавал, че няма да толерира нарушенията на примирието и атаките срещу Ливан.

“Агресорите получиха отговора тази вечер”, добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил уведомен за ескалацията между Израел и Иран, съобщи изданието “Аксиос”.

По-рано израелски въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут уби двама души и рани 20, съобщи ливанското министерство на здравеопазването. Сред ранените са четири деца и четири жени.

Според министерството ударът е бил насочен срещу района Мрейже в южните предградия на ливанската столица.