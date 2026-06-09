Силяновска пристига в София за среща с Илияна Йотова

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова ще се срещне с българския президент Илияна Йотова в рамките на срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в сряда в София. Това заяви самата Силяновска в интервю пред МРТ 1.

„Това е естествено продължение на нашата среща в Ереван -

приятен женски разговор

Мисля, че трябва да продължим това и затова по време на разговора с вас споменах необходимостта от мерки за изграждане на доверие. Ако гражданите не се свързват с нас, ако не участваме в съвместни проекти...

Трябва да кажа, когато за първи път срещнах г-н Радев в София и се случи този инцидент със знамената, той беше забравен, но всички ние, които присъствахме на работния обяд, където той говори за необходимостта от сътрудничество в много области, в които заедно бихме постигнали по-добро, по-лесно, много успехи. И мисля, че това е единственият начин да се държим добросъвестно. Нека не се обиждаме, нека не се нараняваме, нека се опитаме да си преценим думите“, каза Силяновска.

След въпрос

дали прехвърчат искри и от двете страни,

президентът отговори: „Абсолютно права сте. И от двете страни. И сега има желание и от двете страни да се видят“.

Случаят със знамената, за който говори Силяновска се разви през септември 2024 г., когато македонският държавен глава пристигна в София, за да гледа операта „Набуко“. Преди представлението Силяновска беше приета от тогавашния български президент Румен Радев и двамата обсъдиха вписването на българите в преамбюла на македонската конституция, както и пътя на Скопие към ЕС.

След срещата между държавните глави, Скопие предизвика скандал, оплаквайки се, че на снимката от срещата

липсва македонското знаме

Българската страна обаче не беше нарушила етикета, тъй като посещението на Силяновска не беше официално и в такъв случай не се предвижда поставянето на знамето на гостуващата страна.

Няколко дни по-късно македонският вицепремиер и транспортен министър Александър Николоски, в ефира на телевизия „Алфа“, заяви, че българското президентство е нецивилизован домакин и по-мизерни са само представителите на предишната власт в Северна Македония, които са подписали, „че македонският и българският народ имат обща история, каквато нямат“.