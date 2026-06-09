Историческо: Чили конфискува над 100 т наркотици, пратката била за Европа

Чилийските власти конфискуваха снощи рекордните над 100 тона наркотици, скрити в пратки с дървен материал и предназначени за Европа, обяви снощи правителството, предаде Франс прес.

„Благодарение на съвместната работа на прокуратурата, морската полиция и митниците бяха конфискувани 1080 тона дървен материал, обработен с различни наркотици, което представлява исторически удар по организираната престъпност в нашата страна“, се казва в изявление на чилийското правителство.

С над 100 тона наркотици „това е най-голямата операция по конфискуване (от този тип) в историята на Чили“, добави правителството, като уточни, че дървеният материал е бил обработен предимно с кокаин и кетамин.

Ако наркотиците бяха стигнали до Европа, те щяха да бъдат извлечени чрез „усъвършенствани химически процеси, които изискват специализирани лаборатории“, заявиха митническите служби. Стойността на наркотиците на европейския пазар се оценява за над 8,3 млрд. долара и тази цифра може да се увеличи, тъй като предстои да бъдат проверени още подозрителни контейнери.

Операцията е била проведена в чилийските пристанища Сан Антонио и Валпараисо (в централната част на страната), както и в пристанищния град Арика (на север), съобщава БТА.