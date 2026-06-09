Чарлз III се срещна със Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с крал Чарлз III в замъка Уиндзор вчера по време на посещението си в Обединеното кралство.

Срещата се състоя в момент, когато Киев работи съвместно с европейските си съюзници за подновяване на усилията за прекратяване на руската война срещу Украйна, съобщи „Киев Индипендънт“.

Срещата се състоя ден след като Зеленски пристигна в Лондон за разговори с британския премиер Киър Стармър и дискусии в формат E3 с участието на лидерите на Обединеното кралство, Франция и Германия относно

бъдещето на мирните преговори с Русия,

предаде БГНЕС.

Чарлз остава един от най-изявените поддръжници на Украйна сред западните държавни глави от началото на мащабната руска инвазия. Кралят също така е повдигал темата за Украйна в разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп.

След срещата Зеленски благодари на монарха

и на британския народ за подкрепата им.

„Както винаги, една добра среща с Негово Величество крал Чарлз III. Благодаря на Негово Величество, на народа и на цялото Обединено кралство за тяхната непоколебима подкрепа за нашия народ“, заяви Зеленски.

Обединеното кралство остава един от най-близките съюзници на Киев и водещ член на Коалицията на желаещите – група от над 30 държави, които се стремят да предоставят на Украйна дългосрочни гаранции за сигурност. | БГНЕС