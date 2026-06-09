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Тръмп бе освиркан на третия мач от финала на НБА в Ню Йорк

Сан Антонио победи Никс и намали 1:2 резултата в серията

09.06.2026 | 08:26 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп бе освиркан снощи от публиката на третия мач от финала на Националната баскетболна асоциация (НБА) в Ню Йорк, предаде ДПА.

Обиди и подигравки заваляха от публиката, когато на големите екрани в залата за кратко се появи лицето на президента, докато той отдаваше военен поздрав по време на изпълнението на националния химн на САЩ преди началото на мача между „Ню Йорк Никс“ и „Сан Антонио Спърс“, съобщи Ройтерс.

Освиркването спря, когато на екраните се появи американското знаме, а зрителите аплодираха появата на играчите на „Ню Йорк Никс“, чиито фен е 79-годишният Тръмп. Той бе поканен на финала в Ню Йорк от собственика на „Ню Йорк Никс“ и „Медисън Скуеър Гардън“ Джеймс Долън, предаде БТА.

Според Националната баскетболна асоциация Тръмп е първият действащ президент на САЩ, който присъства на мач от финала на НБА.

Откакто се върна в Белия дом миналата година, Тръмп е присъствал на редица големи спортни събития като „Супербоул“ през 2025 г. и на мач от тенис турнира „Ю Ес Оупън“, отбелязва ДПА.

Срещата завърши с победа гостите с 115:111.

Най-резултатен за домакините бе Джейлън Брансън с 32 точки. За гостите звездата им Уембаняма вкара 32.

"Никс" води с 2:1 победи, следващият мач е отново в Ню Йорк на 11 юни.

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