Украйна трансформира войната с нови дронове със среден обсег

През вековете военните командири са повтаряли максими, които подчертават една и съща истина на бойното поле. Фразата "армия марширува по корем" често се приписва на Наполеон, докато генерал Джон Дж. Пършинг, американският командир от Първата световна война, е предпочитал "пехотата печели битки, логистиката печели войни".

Седнал зад бюрото си във военна база в Харков, Украйна, старши лейтенант Володимир Мирчук го опрости допълнително:

"Без логистика, без мисии".

Мирчук, който ръководи средно ударното звено "Лава" в бригада "Хартия", е нарисувал кръг в бележника си около думите "30 до 150 км".

В украинската война настъпи тиха промяна, която може да даде на Киев повод за колеблив оптимизъм.

Революция в производството и възможностите на украинските дронове със среден обсег, специализирани в поразяване на цели на 30 до 150 км зад вражеските линии, започва да оказва значително влияние върху веригите за доставки на руските сили. Магистралата от Южна Русия през Мариупол до Крим, от съществено значение за снабдяването на полуострова с газ, вече е под контрола на украински пилоти на дронове.

Украйна разполага с дронове със среден обсег от години, но ключови местни производители можеха да произвеждат само около 20 до 30 на месец, защото разчитаха на двигатели, произведени в чужбина, главно от Китай. Сега двигателите се произвеждат в Украйна и един производител може да произвежда стотици на месец.

Дроновете имат полезен товар до 150 кг и възможностите са почти безкрайни, пише The Times.

Дронове с по-голям обсег и ракети, произведени на запад, с капацитет да достигнат далеч в Русия, вече са ударили рафинерии в Сибир. Миналата седмица те удариха центъра на Санкт Петербург, докато президентът Путин беше домакин на икономически форум.

Мирчук обаче не иска да бъде твърде оптимистичен. Беше само въпрос на време Русия да адаптира противовъздушната си отбрана, за да противодейства на заплахата, каза той, но междувременно имаше прозорец на възможност.

През уикенда ключов мост в Чонхар, свързващ полуострова с Херсонска област, беше ударен от украински дронове с голям и среден обсег, принуждавайки малкото петролни танкери, които все още се осмеляват да направят пътуването по дълъг и опасен отклонение, да се приближат още по-близо до украинските линии. Назначени от Русия служители заявиха, че е бил ударен за втори път във вторник сутринта.

Видеоклипове от окупираните територии показват големи украински дронове, които се спускат ниско над магистрали, чакайки военна цел. Дроновете със среден обсег или „среден удар“ са променили ежедневието в окупирана Украйна повече от всеки друг технически напредък на войната досега, казват анализатори.

Докато военната логистика и гориво винаги са били първата цел, атаките срещу военните вериги за доставки започват да се усещат от цивилното население, каза той. Недостигът на храна е принудил назначени от Русия служители да въведат ограничения за това колко хора могат да купуват. Тези, които са успели да намерят бензиностанция, която все още е отворена, е трябвало да изтеглят QR код, който ги е ограничавал до 20 литра на човек наведнъж.

В окупирания Донбас хората изоставят колите си, за да се вмъкнат в претоварен обществен транспорт. Електричеството вече е в недостиг. Много от тях разчитат на генератори, работещи с гориво, което сега е оскъдно.

Десетки камиони с голям запас от гориво и провизии чакаха на международната граница с Ростовска област на Русия, тъй като шофьорите на камиони, въпреки че им бяха предложени суми от 2000 до 3000 паунда на пътуване, отказаха да я пресекат. Осиченко твърди, че Украйна не е удряла цивилни превозни средства, но наличието на горящи петролни цистерни и военни машини отстрани на пътя е разубедило мнозина.

На големи камиони и петролни цистерни е забранено да влизат в Крим през Керченския мост на Путин поради опасения от украински удари. Но скоро Русия може да бъде принудена да го отвори отново.

Украйна знае какво е да си обект на операции с дронове, прекъсващи важни пътища за доставки. Оттеглянето ѝ от Курската област на Русия миналата година беше до голяма степен ускорено от прекъсването на два до три пътя от руски дронове.

Междувременно, възможностите на Русия в други области нарастват. Дронът „Шахед“, който трансформира войната миналата година, оттогава е модифициран, с модели с реактивен двигател, които летят с повече от два пъти по-висока скорост (500 км/ч), което ги прави по-трудни за сваляне.

Миналият месец руски дронове с FPV достигнаха околовръстния път в покрайнините на Харков, убивайки шофьор и блъскайки полицейско превозно средство. Малките дронове превърнаха фронтовата линия в огромна сива зона и тероризираха жителите на южния град Херсон в това, което беше описано като „сафари с дронове“, убивайки най-малко 200 души.