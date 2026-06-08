Как руската инвазия дърпа Украйна на север

Решението на Швеция да изпрати 16 изтребителя Gripen в Украйна е нещо повече от поредния трансфер на оръжия. Това е последният знак за по-дълбока промяна, която се появи по време на пълномащабната инвазия на Русия: нарастващото сближаване на Украйна със скандинавските страни.

Не географски, твърди Кулеба, а стратегически. В продължение на десетилетия украинците гледаха на мястото си в Европа до голяма степен през призмата на Централна и Източна Европа. От 2022 г. насам обаче политическият и военен център на тежестта на Украйна все повече се измества на север към страни, които са се превърнали в едни от най-силните и последователни поддръжници на Киев, пише за TNI Дейвид Кириченко, журналист на свободна практика и асоцииран научен сътрудник в Обществото "Хенри Джаксън".

Кулеба посочва три причини за тази промяна: лидерството на Северна Европа в подкрепата на Украйна, нарастващото напрежение с някои партньори в Централна Европа и търсенето на надеждни стратегически опори от страна на Украйна в Европа. Резултатът е това, което той описва като ренесанс в отношенията на Украйна със Северна Европа.

Военното измерение на тези отношения продължава да расте. Ако бъдат доставени до началото на 2027 г., шведските изтребители Gripen биха могли да предоставят на Украйна мощен нов инструмент срещу руски атаки с планиращи бомби, особено ако бъдат придружени от далекобойни ракети въздух-въздух Meteor.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че изтребителите Gripen, оборудвани с ракети Meteor, които имат обхват над 200 километра (124 мили), биха могли да помогнат за изтласкването на руските самолети достатъчно назад, за да се ограничи масовото използване на управляеми бомби от Москва срещу украинските сили.

Но нарастващото партньорство между Северна и Украйна е по-дълбоко от военната помощ.

Идеята, че Украйна принадлежи към по-широка скандинавска общност, не е съвсем нова. И все пак историците предупреждават да не се гледа на Украйна през единна регионална идентичност. Историята на Украйна винаги е пресичала няколко свята. Викингите и варягите са помогнали за оформянето на Киевска Рус, докато византийските, полските, австрийските, османските и руските влияния по-късно са оставили своя отпечатък. За Грицак по-полезният въпрос не е дали Украйна е скандинавска страна, а до каква степен може да се счита за такава.

Други историци са по-скептични. Серхий Плохий от Харвардския университет каза, че Украйна никога не е била скандинавска страна в никакъв исторически смисъл.

Въпреки това това начинание заема важно място в украинската историческа памет. По време на Великата северна война украинският хетман Иван Мазепа се съюзява с шведския крал Карл XII в опит да се освободи от нарастващото влияние на Москва. Съюзът кулминира с шведското поражение в битката при Полтава през 1709 г., една от най-значимите битки в източноевропейската история.

Русия и Украйна продължават да гледат на Полтава по много различен начин три века по-късно. На годишнината през 2009 г. в Полтава, пише Плохий, Русия празнува победа, която ѝ помага да се превърне в европейска сила, докато Украйна отбелязва поражение, което погребва надеждите на Мазепа да се освободи от Москва.

Европейска стратегия, която се противопоставя на Русия и Китай или „действа самостоятелно“, в крайна сметка ще остави континента слаб и изолиран.

Руската инвазия отново постави тези исторически връзки на преден план.

Повече от хиляда години след като скандинавските варяги се преплетоха с появата на Киевска Рус, Украйна отново гледа на север. Днес това обединение се изразява не чрез династични съюзи, а чрез задълбочаване на връзките със скандинавските страни, водени от споделени интереси за сигурност и загриженост от руската агресия.

Руската инвазия трансформира не само перспективите за сигурност на Украйна, но и тези на самата Северна Европа. Финландия се отказа от десетилетия военна необвързаност, за да се присъедини към НАТО през 2023 г., а Швеция последва примера ѝ през 2024 г. Украйна сега изглежда все по-естествен партньор за скандинавския регион, който е станал по-интегриран във военно отношение и по-фокусиран върху възпирането на Русия.

Това обединение се отразява все повече в политиката. През февруари 2026 г. Швеция обяви един от най-големите си пакети военна помощ по време на войната, на стойност близо 12,9 милиарда шведски крони (1,4 милиарда долара), включително системи за противовъздушна отбрана, дронове, далекобойни оръжия и боеприпаси. Шведската военна подкрепа от 2022 г. насам надхвърля 100 милиарда шведски крони (11 милиарда долара).

Финландия се движи в същата посока. На 1 юни Хелзинки обяви 33-ия си пакет военна помощ за Украйна, на стойност около 128 милиона евро (147 милиона долара), с което общата отбранителна подкрепа на Финландия от пълномащабната инвазия достигна 3,4 милиарда евро (3,9 милиарда долара). Норвегия също така сигнализира, че е готова да разшири подкрепата си за противовъздушната отбрана на Украйна и да допринесе за дългосрочната защита на Европа срещу заплахи от балистични ракети.

По време на войната Дания беше един от най-важните военни поддръжници на Украйна спрямо размера си. Копенхаген изигра водеща роля в създаването на коалицията F-16 и беше първата страна, която одобри прехвърлянето на изтребителите на Украйна.

През август 2025 г. швейцарският вестник Neue Zürcher Zeitung съобщи, че „Дания подкрепя Украйна повече на глава от населението и като процент от БВП, отколкото която и да е друга страна“, подчертавайки как Копенхаген се е позиционирал начело на европейската подкрепа за Киев.

И все пак отношенията все повече текат в двете посоки. Датският премиер Мете Фредериксен наскоро заяви, че Европа вече не може да мисли за Украйна единствено като за получател на подкрепа. Европа, казва тя, все повече зависи от Украйна за собствената си сигурност.

Фредериксен също така похвали екосистемата за иновации на Украйна по време на войната, като подчерта как украинските инженери, стартиращи компании, университети, производители и войници на фронтовата линия са създали една от най-динамичните отбранително-индустриални мрежи в света. Така нареченият датски модел, по който европейските правителства финансират производството на оръжия в Украйна, отразява нарастващото признание, че Европа има толкова много да научи от Украйна, колкото Украйна от Европа.

Дроновете с голям обсег на Украйна сега се появяват на места, които Москва някога е смятала за удобно отдалечени от войната, включително Санкт Петербург и Балтийския регион. Това е полезно за Киев, но е полезно и за скандинавските и балтийските държави, които наблюдават северния фланг на Русия.

Дали Украйна наистина се превръща в скандинавска страна, остава спорно. Както отбелязва Грицак, Украйна винаги е съществувала на пресечната точка на множество светове. Както предупреждава Плохий, историческите връзки със Северна Европа не бива да се преувеличават.

Но по-широката гледна точка на Кулеба може да е трудна за отхвърляне. Украйна не променя географията си. И все пак нейната стратегическа и политическа ориентация се движи на север. Сделката с "Грипен" е само поредният знак, че бъдещето на Украйна може да е по-тясно свързано със Стокхолм, Копенхаген, Хелзинки и Осло, отколкото мнозина биха си представили преди руската инвазия.