Украйна разработва нов боеприпас за дронове с висока пробивна мощ

Руски войници съобщиха в социалните медии, че украинските сили са пускали нов тип боеприпас върху покрити позиции през нощта, още преди разпространението на снимките.

Снимки на нов украински боеприпас, пускан от дронове, започнаха да се разпространяват в социалните медии тази седмица, публикувани сред първите от разузнавателната общност с отворен код Exilenova+, показващи правоъгълно метално устройство със заострен клин в предния си край, специално проектирано да проникне през прикритието на руските полеви укрепления, вместо да детонира при удар върху повърхността, пише Defence. Боеприпасът представлява директен тактически отговор на едно от най-постоянните предизвикателства на изтощителната окопна война: как да се убиват войници в покрити позиции, които конвенционалните осколъчни гранати и бойните глави на дронове с FPV не могат надеждно да пробият.

Дизайнът, видим на снимките, се различава коренно от стандартните боеприпаси, пускани от дронове, използвани от двете страни през цялата война. Типичните десантни боеприпаси, вариращи от модифицирани 40-милиметрови гранатометни снаряди и преработени противотанкови мини до специално създадени дозатори с кумулативен заряд, са оптимизирани да произвеждат смъртоносни ефекти на фрагментация или свръхналягане на взрива върху или близо до повърхността. Те действат ефективно срещу личния състав в открити окопи, на входове или на открито, но войниците, укриващи се в покрити землянки със защита отгоре, изработена от дървен материал, уплътнена пръст, метални листове или лек бетон, могат да оцелеят след повечето от тях. Клиновидно-носният правоъгълен боеприпас, появяващ се на снимките на Exilenova+, изглежда е проектиран да запълни точно тази празнина, като предният метален клин е оформен така, че да се забие в почвата или материала за покритие над главата, вместо да детонира при първия контакт, което позволява на бойната глава да проникне във вътрешното пространство, преди да функционира.

Russian soldiers built covered bunkers to survive Ukrainian drones. Ukraine responded by building a munition that goes through the roof first, then detonates. Photos of the new weapon appeared online this week. Read more: https://t.co/Bb7D1BFQ0k pic.twitter.com/O13fv0OL4w — Dylan Malyasov | 🧐 (@DylanMalyasov) June 6, 2026

Точните технически спецификации, включително тегло, експлозивен пълнеж,

механизъм за взривяване и ефективна дълбочина на проникване, не са публично потвърдени. Exilenova+ и други OSINT източници, които са разпространили изображенията, не са публикували данни за характеристиките и нито едно официално украинско военно изявление не е потвърдило съществуването, производителя или оперативното състояние на боеприпаса. Това, което снимките потвърждават, е физическата форма: правоъгълно тяло, проникващ напред клин и конфигурация, съответстваща на въздушна доставка от платформа за дрон, а не на артилерийски или минометен изстрел.

Разкази на руски войници, публикувани в Telegram каналите през последните седмици, много преди появата на снимките, описват украински сили в определени фронтови сектори, които разполагат нов тип боеприпаси, пускани от дронове през нощта директно върху покривите на покритите позиции. Тези доклади, разпространявани в руските военно ориентирани социални медийни канали, не идентифицират конкретното оръжие, но описват ефекта: боеприпаси, които влизат в горното покритие на укритията, вместо да детонират отвън. Времето на тези руски полеви доклади и последвалата поява на снимките в украинските OSINT канали е в съответствие с оръжие, което е преминало от ограничени оперативни тестове към по-широко разпространена тактическа употреба, въпреки че потвърждаването на пряка връзка между докладваните руски разкази и боеприпаса на снимките изисква предпазливост, предвид фрагментарния характер на двата източника.

Тактическият проблем, който боеприпасът е предназначен да реши, се превърна в едно от определящите инженерни предизвикателства на ерата на дроновете в Украйна. И двете страни инвестират сериозно в прикритие на фронтовите позиции от 2022 г. насам, като руските сили по-специално изграждат все по-сложни укрепени системи, комбиниращи земни насипи, подсилени дървени конструкции, бетонни секции, спасени от гражданско строителство, и гофрирани метални покриви по отбранителните си линии в Донецк, Запорожие и други оспорвани региони. Прикритието, което е било адекватно срещу осколъчни гранати, пускани от търговски дронове от първо поколение, прогресивно се е подобрило, а разпространението на боеприпаси, пускани от дронове, е довело до паралелна надпревара във въоръжаването в строителството на убежища, която отразява историческите модели от Първата световна война, когато армиите непрекъснато са обновявали полевите си укрепления в отговор на променящата се артилерийска заплаха.

Използването на проникващи боеприпаси, доставяни от дронове, има прецедент в по-широкия украински конфликт, макар и предимно в по-голям мащаб. Украйна е използвала различни импровизирани и специално създадени проникващи бойни глави в по-големи системи с дронове, насочени към сгради, интериор на превозни средства и укрепени позиции. Иновацията, видима на снимките на Exilenova+, изглежда свежда тази концепция до тактическото ниво.