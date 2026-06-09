По-голям от "Арли Бърк" : Северна Корея обявява програма за 10 000-тонни разрушители

По време на първите морски изпитания на втория разрушител, построен за ВМС на Корейската народна армия, "Кан Кон", председателят на управляващата Корейска работническа партия Ким Чен Ун обяви, че Северна Корея ще построи 10 000-тонни разрушители в бъдеще, което изглежда показва, че трети клас разрушители вече е потвърден. Корабите от клас "Чой Хьон“, от които два са спуснати на вода, а още два са потвърдени, имат водоизместимост от 5000 тона, докато през март 2026 г. председателят Ким разкри, че е в процес на разработка по-голям клас 8000-тонни разрушители. Друга възможност е проектът на 8000-тонните кораби да е бил преработен и разширен и те вече да са класифицирани като 10 000-тонни кораби. Корабите от клас "Чой Хьон" и демонстрираните им възможности накараха анализаторите сериозно да преразгледат оценките си за възможностите на севернокорейския отбранителен сектор за изграждане на големи надводни бойни кораби, тъй като те не само са първите разрушители, построени в историята на страната, но и са авангардни с възможности в много отношения, наравно с най-новите китайски, японски, южнокорейски и американски кораби, далеч пред конкурентите си в Европа и Русия, пише MWM.

Отбранителният сектор на Северна Корея наскоро предприе изключително амбициозни военноморски програми,

като плановете му за бързо изграждане на флота от разрушители се правят паралелно с разработването на първите ядрени подводници на страната, въпреки че остава несигурно дали това са подводници с балистични ракети за стратегическо възпиране, атакуващи подводници или дизайн, който може да бъде адаптиран и за двете роли като различни варианти. Разрушител с водоизместимост 10 000 тона би имал достатъчно място за много по-голям набор от вертикални клетки за изстрелване, по-големи радарни решетки, подобрени командно-контролни съоръжения и по-голямо съхранение на гориво, храна и боеприпаси. По-големите кораби обикновено могат да останат в морето за по-дълги периоди и позволяват по-голяма оцеляване поради по-доброто им разделяне на отсеци срещу бойни повреди. С 5000-тонни кораби от клас "Чой Хьон", интегриращи най-големия брой ракетни пускови клетки спрямо размерите си - 74 клетки на кораб, се очаква 10 000-тонен кораб да интегрира над 150 пускови клетки, което го прави най-силно въоръженият разрушител в света.

Фигури в севернокорейското ръководство многократно са подчертавали, че военноморските сили трябва да станат неразделна част от ядрените сили на страната, и докато се смята, че корабите от клас "Чой Хьон" са проектирани да носят балистични и крилати ракети с ядрени глави, 10 000-тонен разрушител би могъл потенциално да носи значително по-голям арсенал, като същевременно остава в морето много по-дълго. Програмата също така демонстрира разширяване на амбициите на Северна Корея за корабостроене, тъй като ВМС на Корейската народна армия преминават от почти изключителен фокус върху бреговата отбрана, използвайки подводници с малък обсег и леки ракетни лодки, към флот, способен да плава в спокойни води. Възможностите на разрушители от клас "Чой Хьон" показват, че Пхенян вече е инвестирал сериозно в модерна корабостроителна инфраструктура и е постигнал значителен напредък в модулното строителство, морските задвижвания, производството на електроенергия, системите за управление на бойни действия и мащабното военноморско инженерство.

През март председателят Ким обяви изключително амбициозен график за производство на разрушители, съгласно който по петгодишен план всяка година ще бъдат пускани на вода два разрушителя, което ще позволи на флота да разполага с 12 разрушителя в началото на 30-те години на 21-ви век. Това би представлявало втория по големина темп на производство на разрушители в света извън този на Китай, като самият американски флот получава разрушители от клас "Арли Бърк" със скорост само 1,6 годишно. Докато севернокорейските разрушители са новопроектирани и интегрират далеч по-разнообразни набори от крилати ракети, включително хиперзвукови ракети, клас "Арли Бърк" е остарял дизайн от края на Студената война, който има само относително ограничен потенциал за растеж и интегрира само един вид нападателно оръжие - дозвуковата крилата ракета "Томахоук".

Въпреки че класът "Арли Бърк" интегрира само 96 вертикални клетки за изстрелване, което далеч не е забележително за неговия размер от 9600 тона, се очаква севернокорейските кораби с подобен размер да бъдат много по-тежко въоръжени. Поради много по-новите си конструкции, те вероятно ще имат и по-голям потенциал за модернизация.

Макар че е възможно 10 000-тонните и 5000-тонните разрушители да бъдат построени паралелно, изглежда по-вероятно отбранителният сектор да продължи да преминава към изграждане на все по-големи кораби, като потенциално ще построи много по-големи кораби с размерите на крайцери през 30-те години на миналия век.