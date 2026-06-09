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Москва прехвърля част от тежестта на защитата от дронове върху бизнеса

Компаниите ще имат достъп до отбранително оборудване

09.06.2026 | 20:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия прехвърля част от отговорността за защитата на критично важни заводи и инфраструктура към частни компании, тъй като Киев засилва атаките с дронове срещу промишлени обекти, пристанища и нефтопреработвателни заводи.

Министерството на отбраната ще позволи на фирмите да закупят оръжия за противовъздушна отбрана с голям калибър, като същевременно ще запази контрола върху системите и ще ги управлява с подразделения от резервисти, пише Bloomberg.

Компаниите ще имат достъп до отбранително оборудване, включително оръжейни платформи, противовъздушни артилерийски системи, радарно и електронно оборудване за водене на война, за да защитят своите съоръжения от украинските атаки с дронове.

Русия прехвърля част от отговорността за защитата на критични заводове и инфраструктура на частни компании,

тъй като Киев засилва атаките с дронове срещу промишлени обекти, пристанища и нефтопреработвателни заводи.

Съгласно споразумението Министерството на отбраната ще позволи на бизнеса да закупува оръжия за противовъздушна отбрана с голям калибър, като същевременно ще запази контрол над системите и ще ги управлява с подразделения от резервисти, според хора, запознати с въпроса, които пожелаха да останат анонимни, тъй като информацията не е публична.

Оборудването ще включва оръжейни платформи, противовъздушни артилерийски системи, радарно и електронно-военно оборудване, съобщи по-рано информационната агенция RBC, цитирайки неназовани източници в министерството.

Мярката идва, след като Украйна засили атаките срещу руската енергийната инфраструктура през тази година.

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Големи производители на стоки в обсега на украинските дронове вече са предприели стъпки за защита на своите съоръжения. Някои са се споразумели с Министерството на отбраната да разположат противоракетни системи за противовъздушна отбрана "Панцир" близо до своите заводи, съобщиха хора от няколко промишлени компании, пожелали да не бъдат идентифицирани, тъй като информацията не е публична.

Досега противовъздушната отбрана не беше услуга, която компаниите можеха просто да закупят, подобно на комунални услуги като електричество или вода.

Александър Шохин, ръководител на най-голямата руска бизнес лобистка група, каза на Путин на 26 май, че компаниите искат достъп до отбранително оборудване, вариращо от стрелково оръжие до оръжия с по-голям калибър, както и системи за електронна война и лазерни системи.

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