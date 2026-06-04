Британското разузнаване: Русия все по-често се самобомбардира с планиращи боеприпаси

Русия е измъчвана от години от инциденти с приятелски огън с нейните планиращи бомби, което показва недостатъци в начина, по който Москва води кампанията си за въздушни удари, заяви британското министерство на отбраната, цитирано от BI.

"Тези случаи демонстрират продължаващи грешки в способността на Русия успешно да използва своите боеприпаси по предвидените цели", се казва в разузнавателна актуализация на министерството, публикувана в сряда.

Актуализацията цитира независима руска разузнавателна група с отворен код Astra, която от години докладва и публикува кадри от разрушения, причинени от планиращи бомби, пуснати върху руска земя и окупирани украински територии.

Групата заяви в края на май, че руските военновъздушни сили са пуснали най-малко 25 планиращи бомби върху контролираните от тях територии досега тази година, след 143 инцидента през 2025 г. и още 165 през 2024 г.

Русия започна да нанася удари по Украйна с десетки атаки с планиращи бомби от въздуха на ден през 2023 г.

и постепенно засили темпото на ударите си, като сега пуска над 100 боеприпаса дневно.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство изчисли, че Кремъл сега извършва над 200 бойни полета с изтребители на ден, доставяйки около 180 до 250 планиращи бомби дневно.

Повтарящите се инциденти с приятелски огън вероятно се дължат на комбинация от лоши процедури за въоръжаване на изтребителите и грешки при изпълнението от страна на екипажите, пише министерството.

"Честотата на тези събития вероятно демонстрира известна степен на умора на въздушния и наземния екипаж в руските сили, както и разкрива неадекватна военна подготовка", добави то.

Руските изтребители често изстрелват планиращи бомби по Украйна от вътрешната страна на приятелска територия, използвайки бомби с общо предназначение FAB, модифицирани с комплекти за насочване UPMK.

Анализатори заявиха през тази година, че честотата на инцидентите с приятелски огън, които често раняват или убиват цивилни в руски гранични градове като Белгород, може да се дължи на дефектни или лошо качество на комплектите за насочване.

Руски служители в засегнатите райони са признавали подобни грешки и преди.

Едно от най-категоричните признания на руското министерство на отбраната дойде през април 2023 г., когато то заяви, че Су-34 погрешно е пуснал бомба при "ненормално спускане на авиационни боеприпаси" върху Белгород. Местните власти заявиха, че боеприпасът е оставил кратер с ширина 60 фута и е ранил две жени.