Тръмп: Мир с Иран може да бъде постигнат след два или три дни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че въпреки размяната на удари между Иран и Израел, споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток може да бъде постигнато "за два или три дни“.

"Те преговаряха [с удари] и сега и двамата се съгласиха, чрез мен, да спрат. Сега сме в последните стъпки на това, което ще бъде много, много добра сделка“, каза Тръмп пред репортери в Ню Йорк, пише Politico.

Тръмп заяви, че сделката ще попречи на Иран да има ядрени оръжия и ще доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток. "Протокът ще се отвори веднага. Ще се отвори веднага след подписването", настоя американският президент.

И преди е имало такива обещания

Това не е първият път, в който президентът на САЩ обещава скорошен край на войната в Иран, която бушува от февруари. Изминаха седмици, откакто държавният секретар Марко Рубио заяви пред репортери, че преговорите за споразумение за прекратяване на войната в Иран могат да "отнемат няколко дни“.

В понеделник Тръмп заяви, че е провел "много добър разговор“ с израелския премиер Бенямин Нетаняху и омаловажи разговорите за разрив между двамата лидери.

Според информация от миналата седмица в един от последните си разговори с Нетаняху, Тръмп му е казал, че е "луд" заради подновените атаки срещу Ливан. През уикенда Тръмп заяви пред Financial Times, че израелският премиер "няма друг избор“, освен да приеме сделка с Иран.

В неделя президентът на САЩ призова израелския си колега да не отмъщава, след като Иран изстреля няколко ракети по Израел. След като Нетаняху очевидно игнорира искането и удари няколко ирански града, Тръмп поиска и двете страни "незабавно да спрат да стрелят“ и да спазват посредническото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което е в сила от април.

В началото на новата седмица Тръмп настоя, че Нетаняху не му се е противопоставил, като е отмъстил на Иран. "Ако му кажа да направи нещо, той го прави“, каза Тръмп, обяснявайки, че Израел е изстрелял ракетите си по Иран, преди двамата лидери да са говорили.

Според Times of Israel, Нетаняху е отменил голям удар срещу Иран след разговора с президента на САЩ.