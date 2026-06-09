Точно 37 пъти сме чули от Тръмп, че сделка с Иран е на прага

Изминаха повече от два месеца, откакто президентът Доналд Тръмп обяви прекратяване на огъня с Иран и обяви, че споразумението е близо. Оттогава той е заявявал 37 пъти, че сделка с Иран е предстояща, според CNN.

Отбелязва се, че лидерът на Белия дом най-често е обещавал разрешаване на конфликта в Близкия изток в профилите си в социалните медии. Но след това непрекъснато е говорил за трудности и невъзможност за подписване на документите по различни причини.

Преди прекратяването на огъня той е правил това поне 37 пъти: в социалните медии, в публични изяви и в телефонни разговори с журналисти, заявявайки, че сделката е предстояща или че Иран отчаяно се стреми към такава, пише още изданието.

На 7 април Тръмп заяви в социалните мрежи, че са "много напреднали", но са им необходими две седмици, за да бъде "споразумението финализирано и консумирано". Той завърши с думите, че "е чест този дългосрочен проблем да е близо до разрешаване". Разбира се, нямаше решение. Но въпреки това Тръмп прекара двата месеца оттогава, продължавайки да внушава, че сделката е точно зад ъгъла. Многократно.

Няма индикация, че това е по-вярно днес, отколкото беше на 7 април.

Но Тръмп продължава да го казва, или защото се заблуждава, опитва се да успокои финансовите пазари, или си мисли, че може да го осъществи по своя воля. Но очевидно това не е твърдение, което хората трябва да приемат сериозно вече.

Това започна на 23 март, по-малко от месец след началото на войната. Тръмп разказваше на репортери пред Air Force One за предполагаеми мирни преговори и цитираше "основни точки на споразумение, бих казал - почти всички точки на споразумение".

На следващия ден той започна да повтаря това, което се превърна в общ рефрен: че Иран отчаяно иска да сключи сделка. "Мисля, че ще го прекратим", добави Тръмп. "Не мога да ви кажа със сигурност." До 25 март стана ясно, че Иран "толкова много иска да сключи сделка".

На 26 март, на заседание на кабинета, Иран "молеше да сключи сделка". (Въпреки че беше толкова нетърпелив да сключи тази сделка, Иран някак си се съпротивляваше още два месеца и половина.)

На 29 март, по време на разговор с репортери на Air Force One, Тръмп беше попитан дали предвижда сключване на сделка през следващата седмица и той отговори:

"Виждам сделка в Иран, да."

На 6 април той заяви, че са били "много близо до сделка" преди неуспех. На следващия ден той обяви прекратяването на огъня, което първоначално трябваше да продължи две седмици, докато двете страни изработят споразумение. Седмица по-късно, на 15 април, той каза пред Fox Business: "Мисля, че е близо до края, виждам го като много близо до края." "Ще видим какво ще се случи", добави той. "Мисля, че те много силно искат да сключат сделка."

През следващите няколко дни Тръмп на практика увери, че всичко е свършено:

"Изглежда много добре, че ще сключим сделка с Иран и тя ще бъде добра сделка", каза той пред репортери на 16 април.

До 17 април той заяви в три отделни изяви, че Иран е "съгласен с всичко", че "мисля, че ще постигнем сделка през следващите ден-два" и че "не мисля, че има твърде много съществени разлики".

А на 20 април, в публикация в Truth Social, той прогнозира, че "всичко ще се случи сравнително бързо!"

Въпреки че това не се получи, Иран все още "умираше да сключи сделка" на 30 април.

Тръмп се въздържа от прогнозите си за известно време, преди да обяви на 18 май, че отлага военните удари с "два или три дни" по искане на страните от Близкия изток, "защото те смятат, че са много близо до сключване на сделка". В този момент дори Тръмп сякаш призна колко често подобни прогнози са се обърквали.

На 28 май, в интервю със снаха си Лара Тръмп, нещата са "близо до много добра сделка". А в неделя той увери, че са "много близо до постигане на сделка", но че Иран и Израел я застрашават, като се впускат в странична битка.

"Много сме близо до окончателна сделка с Иран", каза той пред Axios. "Ще бъде добра сделка. Не искам тя да се провали заради това, което се случва сега."

Това беше поне третият път, когато Тръмп каза на Axios, че сделката е неизбежна.

След това в понеделник, по време на телевизионен митинг в подкрепа на "военния ястреб" сенатор Линдзи Греъм от Южна Каролина, Тръмп отново предсказа "пълна победа" през следващите две седмици.