Протест срещу имиграцията в Белфаст след нападение с нож

Стотици хора се събраха по улиците на Белфаст, за да протестират срещу имиграцията, като някои от тях запалиха автомобили, след като полицията повдигна обвинения срещу мъж от Судан във връзка с атака с нож, при която един човек получи тежки рани по врата и главата, предаде Ройтерс.

Маскирани младежи се събраха на различни места из града, а полицията реагира, като разположи бронирани автомобили. Протестиращите запалиха автобус в Източен Белфаст.

Няколко десетки протестиращи блокираха площада пред сградата на парламента в Лондон.

Британският премиер Киър Стармър нарече случая „отвратителен“, след като в социалните медии бе разпространен видеозапис от нападението, което се случи в северната част на Белфаст късно в понеделник вечерта.

Случаят, който полицията засега не смята за терористичен акт, дойде в момент на засилено напрежение във Великобритания след убийството на студент, който беше закопчан в белезници от полицията, докато умираше от прободни рани, след като неговият убиец, мъж от сикхската общност, излъгал, че става въпрос за расистка атака.

Той идва и след поредица от протести срещу имиграцията, като популистките партии твърдят, че политиката на Великобритания по отношение на предоставянето на убежище е позволила на опасни мъже да влизат в страната. Миналата година в Северна Ирландия имаше антиимигрантски бунтове, предизвикани от предполагаемо сексуално нападение.

„Разбирам, че опитът за убийство от снощи ще предизвика у хората различни емоции, от страх до гняв“, заяви на пресконференция помощник-началникът на полицията в Северна Ирландия Райън Хендерсън. „Призовавам за спокойствие и за безопасността на всички наши общности в отговор на това“, добави той.

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Жертвата, мъж на около 40 години, е получил тежки наранявания на очите и разкъсвания по лицето и по гърба по време на „жестокото“ нападение, като на мястото е бил намерен кухненски нож, каза Хендерсън.

На кадри от атаката се вижда как няколко цивилни граждани се опитват да отблъснат нападателя, преди да пристигне полицията. Висши полицейски служители определиха като тяхна заслугата за спасяването на живота на мъжа.

(БТА)