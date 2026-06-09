В Северна Ирландия арестуваха сомалиец заради варварско нападение с нож

Полицията в Северна Ирландия съобщи, че е арестувала мъж, за когото се преполага, че е от Сомалия, във връзка с нападение с нож, при което един мъж беше тежко ранен, предаде Ройтерс.

Случаят предизвика призиви за протест в интернет, след като кадри от нападението бяха разпространени в социалните мрежи.

Според полицията раненият е бил откаран в болница снощи с тежки рани по лицето, врата и гърба.

Британският министър-председател Киър Стармър определи случилото се като „отвратително“, след като видеозапис от нападението, извършено в северната част на Белфаст снощи, беше разпространен онлайн. Британският премиер заяви, че самият той няма „никаква толерантност към подобни ужасяващи сцени на насилие по нашите (на Великобритания) улици“.

Заместник първият министър на Северна Ирландия Ема Литъл-Пенгъли призова хората да запазят спокойствие.

„Мисля и се моля преди всичко за жертвата на това жестоко и варварско нападение“, написа тя в публикация в Екс.

Полицията съобщи, че арестуваният мъж е на около 30 години. Предполага се, че е сомалиец. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница.

В масово споделяна от снощи публикация във Фейсбук и Уатсап се призовава за протести.

„Това е изключително тревожно нападение и аз обявих случая за критичен инцидент“, заяви помощник главният комисар на полицията в Северна Ирландия Райън Хендерсън. „Започнахме разследване, за да установим мотива“, добави той.

„Също така сме наясно, че в интернет се разпространяват видеокадри от случилото се и настоятелно призоваваме гражданите да не ги споделят или публикуват в своите профили. Това може да причини допълнителна травма на близките на ранения и да повлияе на текущото разследване“, призова Хендерсън.

„Тази брутална атака несъмнено потресе местната общност и предизвика сериозно безпокойство“, добави главният комисар на северноирландската полиция.

(БТА)