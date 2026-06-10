Брутално: Изгориха живи четирима чужденци в Италия

Те живеят и работят в мизерни условия, а когато надигнат глас, попадат под ударите на мафията. Селскостопанските работници в Италия са в сериозен риск, както показа скорошен случай, в който четирима бяха изгорени живи, пише Дойче веле.

Този случай шокира Италия - трима афганистанци и един пакистанец бяха открити изгорели пред бензиностанция край градчето Амендолара в южната част на страната.

"След тази трагедия, след това убийство, обществото трябва да се събуди", апелира пред участниците в протестен митинг лидерът на най-големия профсъюз в Италия CGIL Маурицио Ландини. Около 3000 души се събраха на площада на Амендолара в Калабрия, шокирани от случилото се миналата седмица посред бял ден.

Заради неплатени заплати

Историята е ужасяваща, пише коресподентката на АРД Анна Джордано. Двама мъже причакали на бензиностанция кола с петима чужденци, които помагали за прибирането на реколтата от полето, залели ги с бензин в купето на колата и хвърлили вътре запалка, докато държали отвън вратите затворени. След това избягали.

Селскостопанските работници изгорели живи, оцелял само един 35-годишен мъж от Афганистан. Той и колегите му работили всеки ден на полето, но от месец не им било плащано. Помолили шефовете си да им платят и тогава спорът ескалирал - именно посредници между земеделските стопани и сезонните работници, известни като капорали в Италия, подпалили колата им. Точният им мотив все още се разследва, допълва германското издание.

Системна експлоатация на сезонни работници в Италия

Случаят от Калабрия е само върхът на айсберга, казва Фабио Чиконте, председател на италианската организация за защита на околната среда и правата на човека "Тера". Според него "капоралато" е престъпна система в Италия за незаконно посредничество и трудова експлоатация, срещу която италианските власти и синдикати се опитат да водят активна борба. "Тази система функционира в Италия от десетилетия", казва Чиконте.

Земеделските производители се нуждаят от огромен брой работници, които трябва да берат портокали, мандарини, авокадо, домати и ягоди. "И тук в играта влизат капоралите", разяснява правозащитникът, цитиран от АРД.

Те действат като агенция, предлагат на земеделските стопани евтина работна ръка и печелят от това, като експлоатират работниците, които са предимно мигранти: "Защото им плащат жалка заплата и ги принуждават да живеят в мизерни жилища: в цяла Италия имаме гета, в които хиляди хора живеят по този начин."

Настоящият случай в Калабрия потвърждава това. Подпалените сезонни работници живеели в малък двустаен апартамент - общо 10 души спели там на матраци, за което всеки от тях плащал по 500 евро месечен наем, съобщават италианските медии.

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Механизмът на хранителната индустрия носи вина

От 2016 г. в Италия действат по-строги закони, но Чиконте твърди, че и те се заобикалят умело. Например в трудовите договори се посочват много по-малко работни дни, отколкото реално хората работят. Или в тях се вписват заплати, от които работниците в крайна сметка виждат само една малка част. Освен това не се извършват масирани проверки на терен.

"Всичко това е част от механизъм на селскостопанската и хранителната индустрия, в която храните хем са твърде скъпи, хем струват твърде малко", казва Чиконте. Какво има предвид той? Макар цените в супермаркетите да са много високи, заради което много хора не могат да си ги позволят, за земеделските производители накрая остава твърде малко.

От години този модел на работа се критикува и от италианската антимонополна служба, която започна разследване по въпроса. Тя обвинява големите вериги супермаркети, че използват пазарната си мощ, за да оказват натиск върху производителите. Това също е причина, поради която престъпната система на сезонните работници продължава да съществува, пише още в своята публикация коресподентката на АРД.