В Черна гора назначиха министър, отричащ геноцида в Сребреница

Неправителствената организация "Действие за човешки права" (HRA) осъди назначаването на Йован Вучурович за министър без портфейл в правителството на Черна гора. Според организацията публичните му позиции са несъвместими с участието в управлението на държава, която заявява граждански и европейски профил.

От HRA припомнят, че Вучурович публично отрича геноцида в Сребреница и пропагандира четническата идеология. Правозащитниците посочват още участието му в честванията на Деня на Република Сръбска, както и реториката му, в която Косово е определяно като "фалшива държава".

От организацията подчертават, че всеки представител на изпълнителната власт трябва да бъде гарант за спазването на човешките права и международното право. По думите им министрите трябва и активно да допринасят за насърчаването на добросъседските отношения.