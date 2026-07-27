Малки, но досадни: 5 начина да се отървете от плодовите мушици

Плодовите мушици са дребни, досадни насекоми, които сякаш се появяват от нищото около презрели плодове, зеленчуци или ферментирали течности. Те не са просто неприятна гледка; те са и преносители на бактерии, тъй като кацат върху разлагащи се материали и след това върху чисти повърхности или храна. Борбата с тях изисква търпение, хигиена и правилни методи. Ето 5 ефективни начина да прочистите дома си от тези неканени гости:

Капан с ябълков оцет и препарат

Това е най-популярният и работещ метод. Налейте малко ябълков оцет в дълбока купа или буркан. Добавете няколко капки течен препарат за съдове. Оцетът привлича мушиците с миризмата си на ферментирал плод, а препаратът нарушава повърхностното напрежение на течността. Когато мушиците кацнат, за да пият, те потъват и се давят.

За по-голям ефект покрийте съда с фолио и направете малки дупчици с клечка за зъби - мушиците влизат, но не могат да излязат.

Капан с узрял плод и фуния

Ако нямате оцет, използвайте парче презрял банан или портокал. Поставете го на дъното на буркан. Навийте лист хартия във фуния и я поставете в отвора на буркана, като малкият край е надолу, но не докосва плода.

Мушиците влизат през фунията, привлечени от аромата, но не могат да намерят изхода. Този метод е бавен, но екологичен и безопасен.

Топла вода, захар и мая

Този капан е мощен ферментационен коктейл. Смесете топла вода, малко захар и щипка хлебна мая в чаша.

Миризмата на ферментираща мая е неустоима за плодовите мушици. Те ще се стекат към течността и ще загинат. Този метод е особено ефективен, когато имате голямо нашествие.

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