Мароко кръщава 1055-километрова магистрала на Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че мароканските власти са решили да кръстят на негово име 1055-километровата магистрала между Дакла и Тизнит в Западна Сахара. Решението изглежда е знак на благодарност за признаването на мароканския суверенитет върху спорната територия от страна на Вашингтон през 2020 г., предаде Bloomberg.

Американският лидер публикува в Truth Social видео с кадри от обширния пустинен пейзаж и участъци от пътя, чието изграждане струва около 1 млрд. долара.

"Магистрала "Президент Тръмп", написа той към видеото, като определи пътната артерия като една от най-дългите в Африка. По думите му тя преминава покрай 7% от атлантическото крайбрежие на континента и ще стане част от по-широка транспортна мрежа, която ще свързва Западна Африка през Мароко с южните брегове на Средиземно море.

"Благодаря на дълбоко уважавания Мохамед Шести, крал на Мароко - това е огромна чест!", написа още Тръмп. "С нетърпение очаквам един ден да прекося този велик магистрален път от край до край, надявам се, че това ще стане скоро", допълни президентът.

Западна Сахара е богата на полезни изкопаеми, а площта ѝ е приблизително равна на тази на Великобритания.

Мароко анексира части от пустинната територия, след като Испания се изтегля от нея през 1975 г., и оттогава контролира значителна част от региона. Между мароканските сили и подкрепяния от Алжир "Фронт Полисарио" продължават да избухват спорадични сблъсъци.

През 2020 г. Тръмп призна суверенитета на Мароко над Западна Сахара като част от споразумение, по силата на което кралството възстанови дипломатическите си отношения с Израел. По-късно Франция и Испания последваха примера на САЩ, което даде тласък на развитието на региона.

Там беше построен дълбоководен пристанищен комплекс на стойност 1,3 млрд. долара, а наред с него бяха изградени туристически курорти и съоръжения за зелена енергия.

Холивудският режисьор Кристофър Нолан засне миналата година части от филма "Одисея" ("The Odyssey") в околностите на Дакла. Това предизвика гнева на "Фронт Полисарио".

Във видеото, публикувано от Тръмп, са включени и архивни кадри от среща между него и мароканския крал.

"Ваше величество крал Мохамед Шести, под Вашето визионерско ръководство и благодарение на историческия кураж на президента Доналд Джей Тръмп, Мароканска Сахара навлезе в нова епоха в стремежа си към мир, диалог и просперитет", се казва в записа, цитиран от БТА.