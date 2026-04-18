Тръмп за НЛО: Това е нещо, което наистина очарова ума

Случаят за разсекретяване на файловете продължава от февруари, когато бившият президент Барак Обама заяви, че "извънземните са реални".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че от разпоредено от него търсене на материали за НЛО и необясними въздушни явления (UAP) са излезли "много интересни документи". Той обяви, че те ще бъдат публикувани скоро.

През февруари Тръмп нареди на американските агенции да публикуват правителствени документи за НЛО, неидентифицирани въздушни явления и евентуален извънземен живот, позовавайки се на силния обществен интерес по въпроса.

"Трябва да кажа, че открихме много интересни документи и първите им публикации ще започнат съвсем скоро. Така че ще можете да излезете и да видите дали това явление е реално", каза Тръмп на събитие, организирано от консервативната група Turning Point USA. "Това е нещо, което наистина очарова ума", добави той, въпреки че малко по-рано беше признал, че самият той не се интересува особено от темата.

Тръмп нареди на Пентагона да разсекрети документите за НЛО на 20 февруари. Специален екип за разследване на НЛО, AARO, работи в Пентагона от 2021 г., но досега в публичните му доклади се казва, че не е открил доказателства за извънземни технологии.

Разкриване на фактите за НЛО предстои скоро

Бившият член на екипа Дейвид Груш обаче свидетелства в Конгреса, че американските власти крият контакти и знания за извънземни от десетилетия. Той също така твърди, че са открили множество разбили се извънземни кораби.

Февруарското съобщение на Тръмп беше реакция на бившия президент Барак Обама, който каза в интервю, че "извънземните са реални", въпреки че по-късно обясни, че не е виждал никакви доказателства за това и е имал предвид само статистическата вероятност за съществуване на живот извън Земята.

Тръмп заяви, че Обама, обсъждайки съществуването на извънземни, е разкрил класифицирана информация и е направил "голяма грешка". Той не каза дали вярва, че извънземни съществуват, въпреки че призна, че много хора вярват, че е така.