Шефът на НАСА разкри тревожната реалност зад новопубликуваните НЛО-файлове

Ръководителят на НАСА казва, че новопубликуваните файлове за НЛО разкриват години на необясними срещи, които правителствените агенции не са успели да разследват сериозно.

Джаред Айзъкман заяви пред FOX News, че разсекретените видеоклипове, снимки и документи разкриват странни обекти, заснети от военни сензори по целия свят.

"Това, което излиза наяве, не са разбити кораби или извънземни тела, а истински необясними явления", каза администраторът на НАСА.



Айзъкман добави, че много от случаите са останали заровени в правителствените бази данни в продължение на десетилетия, докато президентът Доналд Тръмп не е наредил на агенциите да преразгледат стари записи, да претърсят класифицирани архиви и да публикуват публично това, което са открили.

Коментарите дойдоха, след като администрацията на Тръмп публикува две партиди от преди това класифицирани записи за НЛО по нова инициатива за разкриване на информация, насочена към разкриване на необясними въздушни инциденти, скрити във федералните архиви. Длъжностни лица заявиха, че през следващите седмици се очакват допълнителни съобщения от агенции, включително ЦРУ, тъй като нараства натискът за по-голяма прозрачност около разследванията на НЛО.

В продължение на десетилетия много записи, свързани с НЛО, оставаха заключени поради секретност по време на Студената война, опасения за националната сигурност и страхове от разкриване на чувствителна военна технология, открита от радарни и наблюдателни системи.

Критиците отдавна твърдят, че последователните администрации са избягвали публичното признаване на необясними случаи от загриженост за обществената реакция, институционалното смущение и нарастващите конспиративни теории около разследванията на НЛО.

"Мисля, че президентът наистина е накарал правителствените агенции сега да вземат това сериозно, да разгледат досиетата и да извадят данните наяве, и той ги излага на всички, за да ги анализират", каза Айзъкман пред Fox News. "Това е гражданска наука в момента. Разгледайте нашите файлове, кажете ни какво мислите."

Той добави, че не е запознат с никакви файлове, съдържащи информация за извънземни тела или космически кораби, но "наблюдения от минали десетилетия, от някои от нашите противници и потенциално някои от нашите съюзници, които по същество казват: "Видяхме нещо, документирахме го и го запазихме заровено някъде в файл", сега се публикуват."

Айзъкман предложи разкритията да се разглеждат по-малко като доказателство за извънземни и повече като нарастваща колекция от необясними инциденти, които сега са отворени за обществен контрол, като съвременните камери, военните сензори и новоиздадените записи предоставят повече данни от всякога.

"Всички имат телефон с камера, камера на врата. Всеки военен самолет, който лети, има милион сензора", каза той. "Ще уловите неща. Ще уловите неща, които летят под различен ъгъл, знаете ли, през обектива, и може би ако имате по-добър ъгъл, ще си помислите: "О, това е балон или може би е ракета в бойна зона. Но тъй като го уловихме под ъгъл, това е необяснимо явление."

Бил Клинтън и Джими Картър обещаха да публикуват файлове за НЛО, докато са на поста си

По време на президентската си кампания през 1976 г. Картър обеща на обществеността, че ще публикува цялата класифицирана правителствена информация за НЛО. След като беше избран обаче, той в крайна сметка реши да не разкрива тези файлове, позовавайки се на "съображения за националната сигурност".

Администрацията на Клинтън беше силно лобирана от движението за "разкриване" на НЛО в края на 90-те години на миналия век. През 1997 г., около 50-годишнината от инцидента в Розуел, Клинтън публично заяви, че е разпоредил официален преглед на събитието от 1947 г., за да види дали правителството крие истината.

Последващите констатации обаче твърдяха, че катастрофата е била просто метеорологичен балон на голяма височина.

В сряда президентът Тръмп проведе заседание на кабинета, където каза:

"Публикуваме много информация, свързана с извънземни земни неща, и хората са напълно очаровани от това. Това буквално е тенденция номер едно, можете ли да повярвате?"