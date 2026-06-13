Швеция прехвана два руски изтребителя

Швеция заяви днес, че е вдигнала по спешност във въздуха две двойки изтребители "Грипен", за да прехване два руски изтребителя, летящи над Балтийско море в близост до въздушното ѝ пространство, предаде Франс прес.
Инцидентите са се случили в южната и северна част на Балтийско море. Самолети на НАТО също са били изпратени, за да поддържат сигурността в общото въздушно пространство, уточни шведската армия.
Шведското въздушно пространство не е било нарушено при инцидентите.
"Действията на Русия са сериозни, а нейното поведение заплашва както териториалната цялост, така и сигурността ни", заяви вицеадмирал Ева Скуг Хаслум, началник на оперативното командване на въоръжените сили на Швеция.
Напрежението в Балтийско море силно се засили от началото на войната на Русия през 2022 г.
Швеция се присъедини към НАТО през март 2024 г., припомня БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.