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Самолет с 12 парашутисти на борда се разби в американския щат Мисури

Катастрофата е станала близо до летището „Бътлър Мемориъл“

15.06.2026 | 07:20 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Самолет с 12 души на борда се е разбил днес в щата Мисури, САЩ, като при катастрофата са загинали всичките 12 пътници, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

В съобщение на щатската пътна полиция се казва, че катастрофата е станала близо до летището „Бътлър Мемориъл“ край малкия град Бътлър.

Служител на полицията е казал, че на борда на самолета е имало участници в парашутни скокове.

Според очевидци самолетът се е разбил в поле малко след излитане.

Катастрофиралият летателен апарат е бил от тип Pacific Aerospace 750XL – едномоторен турбовитлов самолет, който може да превозва до 17 парашутисти.

Причините за катастрофата се разследват.

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