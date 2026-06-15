Самолет с 12 парашутисти на борда се разби в американския щат Мисури

Самолет с 12 души на борда се е разбил днес в щата Мисури, САЩ, като при катастрофата са загинали всичките 12 пътници, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.
В съобщение на щатската пътна полиция се казва, че катастрофата е станала близо до летището „Бътлър Мемориъл“ край малкия град Бътлър.
Служител на полицията е казал, че на борда на самолета е имало участници в парашутни скокове.
Според очевидци самолетът се е разбил в поле малко след излитане.
Катастрофиралият летателен апарат е бил от тип Pacific Aerospace 750XL – едномоторен турбовитлов самолет, който може да превозва до 17 парашутисти.
Причините за катастрофата се разследват.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.