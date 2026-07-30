"Булгаргаз" коригира цената на природния газ за август с 4,5% нагоре

"Булгаргаз" коригира първоначалното си ценово предложение като заяви нова цена за месец август в размер на 39,43 евро/MWh, (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщи ръководителят на газовото дружество Георги Татарски.
По време на днешното открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Татарски мотивира предложеното увеличение от 4,5% спрямо месец юли с един от източниците за доставка. Поради планиран ремонт основният дългосрочен доставчик от Азербайджан няма да може да достави част от количествата през август.
В заявлението си от 13 юли "Булгаргаз" първоначално планираше част от недоставеното количество да бъде заместеното с газ от хранилището "Чирен", но е преценено, че през лятото в хранилището трябва да се нагнетява и добив е нецелесъобразен. По тази причина общественият доставчик предлага недостигащото количество в микса да бъде заместено с природен газ, доставен от наличните количества в Турция, което е причина за предложената днес по-висока цена.
Според членовете на КЕВР изложените от "Булгаргаз" мотиви за коригиране на цената са основателни.
"На фона на международната конюнктура предложената цена на „Булгаргаз“ остава благоприятна за потребителите у нас - тя е с над 33% по-ниска от котировките на нидерландския хъб TTF, които днес са на нива 59-60 евро/MWh. Допълнителен фактор, който облекчава клиентите е, че потреблението на топлофикациите през лятото е по-ниско и новата цена няма им да се отрази чувствително", подчерта председателят на КЕВР Пламен Младеновски.
Окончателното решение за утвърждаване на цената на природния газ ще бъде прието на 31 юли, петък.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.