"Булгаргаз" коригира цената на природния газ за август с 4,5% нагоре

"Булгаргаз" коригира първоначалното си ценово предложение като заяви нова цена за месец август в размер на 39,43 евро/MWh, (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщи ръководителят на газовото дружество Георги Татарски.

По време на днешното открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Татарски мотивира предложеното увеличение от 4,5% спрямо месец юли с един от източниците за доставка. Поради планиран ремонт основният дългосрочен доставчик от Азербайджан няма да може да достави част от количествата през август.

В заявлението си от 13 юли "Булгаргаз" първоначално планираше част от недоставеното количество да бъде заместеното с газ от хранилището "Чирен", но е преценено, че през лятото в хранилището трябва да се нагнетява и добив е нецелесъобразен. По тази причина общественият доставчик предлага недостигащото количество в микса да бъде заместено с природен газ, доставен от наличните количества в Турция, което е причина за предложената днес по-висока цена.

Според членовете на КЕВР изложените от "Булгаргаз" мотиви за коригиране на цената са основателни.

"На фона на международната конюнктура предложената цена на „Булгаргаз“ остава благоприятна за потребителите у нас - тя е с над 33% по-ниска от котировките на нидерландския хъб TTF, които днес са на нива 59-60 евро/MWh. Допълнителен фактор, който облекчава клиентите е, че потреблението на топлофикациите през лятото е по-ниско и новата цена няма им да се отрази чувствително", подчерта председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Окончателното решение за утвърждаване на цената на природния газ ще бъде прието на 31 юли, петък.