ЕК отпуска още 3,47 млрд. евро за Украйна за изтребители, дронове, ракети и ПВО

Европейската комисия съобщи, че отпуска на Украйна още 3,47 милиарда евро за осигуряване на изтребители, дронове, ракети и средства за противовъздушна отбрана (ПВО). Средствата са част от общия заем за Киев за 90 млрд. евро, се уточнява в съобщението.

Днешното решение е свързано с неотложните военни нужди на Украйна, допълва Комисията. Пояснява се, че с помощта на тази сума украинската страна ще се сдобие с дронове с далечен обсег и изтребители "Грипен". В следващите седмици ще бъде одобрена и изплатена допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, ПВО и ракети.

На 25 юни ЕК отпусна 3,2 милиарда евро на Украйна по програмата за макрофинансова помощ и по-късно извърши две допълнителни плащания за общо 5 млрд. евро. Тази година Киев ще получи от ЕС общо 28,3 млрд. евро за отбрана и 16,7 милиарда евро бюджетна подкрепа.

Заемът в подкрепа на Украйна се състои от 60 млрд. евро за отбрана и 30 млрд. евро бюджетна подкрепа.

От началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС е предоставил обща подкрепа от над 220 млрд. евро на Киев, включително 3,8 млрд. евро от лихвите от запорираното по силата на европейските санкции руско имущество.

(кор. на БТА Николай Желязков)