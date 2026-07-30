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Изтеглят заседналия круизен кораб в Дунав край Видинско

Пътническият кораб заседна около на 28 юли

30.07.2026 | 14:01 ч. 2
МВР

МВР

Провежда се операция по изтегляне на заседналия круизен кораб в река Дунав край видинското село Гомотарци.

На мястото е пристигнал тласкач, който прави опити да освободи заседналия плавателен съд. В операцията участва и моторна лодка, която оказва техническо и логистично съдействие.

Пътническият кораб Viking Ullur, плаващ под швейцарски флаг, заседна около 02:20 часа на 28 юли в района на 817-ия речен километър край село Гомотарци, на около 25 километра над Видин.

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На борда му са се намирали 186 пътници – граждани на държави от Европейския съюз, и 52-ма души екипаж. Корабът е трябвало да зареди провизии във Видин, но не е успял да достигне до пристанището, поради което пътниците са останали без храна и питейна вода.

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С разрешение на Дирекция „Речен надзор“ – Лом беше организирана евакуация с катер на База гранични полицейски кораби – Видин. Корабният агент осигури друг круизен кораб – Vivaldi, плаващ под френски флаг, на който пътниците бяха прехвърлени.

 

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