Украйна удари 4 руски танкера в Черно и Азовско море

Украинските въоръжени сили удариха четири руски танкера в Черно и Азовско море, съобщи командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.

Бровди посочи, че общо 205 руски танкера, сред които 130 в Азовско и 75 в Черно море, са били атакувани през последните три седмици.

Руската прокуратура заяви, че украински дронове са атакували експортен терминал за зърно на пристанището Таман в Краснодарска област.

Местни власти съобщиха по-рано, че украинска атака с дронове срещу предприятие в село Волна е причинила пожар.

Москва съобщи, че през нощта руските сили са нанесли масирани удари по военни заводи в цяла Украйна, включително в столицата Киев и Лвов, и са поразили три товарни кораба в Черно море.

Руското Министерство на отбраната посочи, че руски ракети, изстреляни от земя, въздух и море, както и бойни дронове са ударили украинската военна фабрика "Маяк", произвеждаща бойни дронове ФП-1 и ФП-2. Ведомството допълни, че е бил нанесен удар и по "Електротехническия завод" в Киев, в който се произвеждат бойни и разузнавателни дронове.

Министерството посочва, че в западния украински град Лвов е ударено авиационното предприятие ЛОРТА, където се произвеждат и поправят двигатели за крилатите ракети "Фламинго" и за дронове.

В Ивано-Франкивска област руските сили нанесоха удари по две военни фабрики, съхраняващи или произвеждащи различни видове ракети, включително "Фламинго" и "Нептун", посочва Москва.

Според руското Министерство на отбраната в Кривой рог в Днепропетровска област руската армия е ударила завод "Аквапласт", където се проектират и сглобяват бойни дронове, безпилотни морски летателни апарати и се поправят самоходни гаубици.

Русия допълни, че е ударила и товарен кораб, превозващ военна техника, на пристанището Южний в Одеска област.

Други два кораба, транспортиращи военна техника и оръжие за Одеса и Черноморск, също бяха атакувани, заяви руското Министерство на отбраната.

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(БТА)