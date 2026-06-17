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Украйна: 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол са извън строя

Това е станало в резултат на извършваните от украинската армия далечни удари

17.06.2026 | 08:56 ч. Обновена: 17.06.2026 | 09:03 ч. 38
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заявиха, че нанасяните от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол, предаде Укринформ.

Това твърдение, направено от Генералния щаб на ВСУ в публикация във фейсбук, не е проверено по независим път. До момента няма реакция от руска страна.

При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа, казаха представители на украинските власти - твърдение, което също не е проверено по независим път. 

Според цитираните източници заради международните санкции Русия не е в състояние да поправи повредените съоръжения, тъй като заместването на вноса се е оказало неефикасно. В резултат руският капацитет за преработка и износ на петрол намалява, казаха те. 

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През последните седмици ВСУ редовно нанасят удари, най-вече с дронове, по енергийни обекти в Русия.

В началото на този месец руските власти признаха за първи път, че добивът на петрол в страната е намалял.
(БТА)

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Тагове:

войната в Украйна преработка на суров петрол Русия
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