Украйна: 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол са извън строя

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заявиха, че нанасяните от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол, предаде Укринформ.

Това твърдение, направено от Генералния щаб на ВСУ в публикация във фейсбук, не е проверено по независим път. До момента няма реакция от руска страна.

При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа, казаха представители на украинските власти - твърдение, което също не е проверено по независим път.

Според цитираните източници заради международните санкции Русия не е в състояние да поправи повредените съоръжения, тъй като заместването на вноса се е оказало неефикасно. В резултат руският капацитет за преработка и износ на петрол намалява, казаха те.

През последните седмици ВСУ редовно нанасят удари, най-вече с дронове, по енергийни обекти в Русия.

В началото на този месец руските власти признаха за първи път, че добивът на петрол в страната е намалял.

(БТА)