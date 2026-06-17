Европа се готви за още по-екстремни горещини, температурите ще достигнат 40°C

Парещите температури се завръщат в Европа, само седмици след като смъртоносна гореща вълна обхвана континента. Испанската метеорологична агенция AEMET вече е поставила клъстери от страната под жълто предупреждение за времето поради „значително покачване“ на температурите, докато оранжево предупреждение за валежи и бури е издадено в североизточната част на страната.

Температури над 40°C

Синтезолозите прогнозират, че Севиля, Сарагоса и Кордоба ще бъдат най-силно засегнати, като температурите ще достигнат 40°C през следващата седмица. Очакват се и тропически нощи, при които температурата не пада под 20°C в продължение на 24 часа, което не осигурява особено облекчение на местните жители.

Франция, където имаше няколко смъртни случая по време на безпрецедентната гореща вълна миналия месец, се готви за прогнозирани максимални температури от 39°C в югозападната част и региона Бордо.

В Португалия се очаква температурите да се повишат от събота (20 юни) нататък и вероятно ще останат много високи през следващата седмица, като в някои региони температурите потенциално ще достигнат 40°C или по-високи, според метеоролога Мария Жоао Фрада.

"Вече говорим за температури от около 35 до 40°C до началото на следващата седмица, [но] границата от 40°C ще бъде по-ограничена във вътрешните райони, вътрешната част на долината Дуро, долината Тежу и вътрешността на Алентежу“, обяснява Фрада, добавяйки, че по западното крайбрежие температурите могат да достигнат 35°C.

Това не е просто поредната гореща седмица

Метеоролозите в Италия предупреждават, че горещ въздух от субтропичните ширини на вътрешността на Северна Африка ще се приближи до страната следващата седмица, носейки със себе си ужасни температури на юг, докато във Флоренция може да се наблюдават максимални температури от 40°C.

Дори типично по-хладните страни показват признаци на затопляне през следващите дни.

Според ранните прогнози на синоптиците на wfy24.com, вътрешните дунавски равнини на България и Румъния се насочват към 38°C, като Будапеща се изкачва в диапазона от 36–37°C, докато билото се простира над Карпатския басейн.

"Това не е просто поредната гореща седмица; тя има структурни отпечатъци на атмосферно блокиращо събитие, а не на преходен топъл период“, казва Йона Верджини, основател на wyf24, пред Euronews Earth.

Европа срещу интензивните горещини

Верджини описва скока на температурите като "учебникарска демонстрация на "новата нормалност“, тъй като задържащите топлината газове продължават да нагряват планетата.

"Това, което разкрива за готовността, е разширяваща се структурна празнина. Южна Европа е развила поведенческа толерантност към екстремни горещини: променени рутини, сиести, щори и т.н., но това е поведенческа адаптация, а не биологична, и не защитава физическата инфраструктура", добавя експертът.

Електрическите мрежи, дори в по-горещите региони, се затрудняват да се справят с пиковете в използването на климатици – докато много системи за обществен транспорт са изградени върху термични прагове, проектирани за края на 20-ти век, което означава, че те също са уязвими към интензивни горещини.

Миналата седмица северозападният италиански град Торино преживя огромни прекъсвания на електрозахранването, тъй като майската гореща вълна предизвика напрежение в местната електрическа мрежа.

Френската железопътна и трамвайно-влакова мрежа Transilien вече призова обществеността да проверява разписанията на влаковете, преди да се отправи към гарата, поради потенциални смущения, причинени от горещата вълна.

Скритите опасности на тропическите нощи

Покачването на температурите е съпроводено и с увеличаване на тропическите нощи в голяма част около Средиземноморието.

Това явление вече се отразява на обществените услуги, като например училищата, които обмислят промяна на времето за изпити, за да помогнат за защитата на учениците, които не спят добре поради високите нощни температури.

Тропическите нощи често са много по-лоши в градовете поради ефекта на градския топлинен остров. Това е, когато топлината се задържа между високите сгради и се абсорбира от големите количества асфалт и бетон, намиращи се в градовете, и след това се освобождава обратно във въздуха.