Ясна е фирмата, която ще чисти "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", започва от 7 август

Фирмата "Чиста София" ДЗЗД поема от този петък, 7 август, дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в Зона 3, която обхваща районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", съобщи пред Столична община днес заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков.

Днес подписахме предварителния договор, остават още няколко документа и подписваме дългоочаквания договор, добави Недялков. От думите му стана ясно, че фирмата ще събира и извозва боклука от трите софийски района в следващите 5 години.

Договорът е сключен на цена от 134 евро на тон за битовия отпадък, което спестява на София по 11 евро на тон или над 2 милиона евро.

За обезпечаването на дейностите на терен фирмата влиза със сериозен ресурс, който вече е преминал през проверка от Столичния инспекторат.

"От изискуемите минимум 14 камиона, изпълнителят разполага със 17 налични специализирани автомобила само за битов отпадък. На разположение са и още 12 машини за миене, мотометачки и техника за едрогабаритни отпадъци, като готовността за работа е пълна", поясни Николай Неделков.

Въпреки постигнатата оперативна стабилност, процесът продължава да бъде съпътстван от опити за нечестна политическа игра.

"По отношение на актуалната ситуация на терен, тя се подобрява всеки ден, като в момента над 90% от контейнерите в трите района се извозват ежедневно по график", уточни заместник-кметът.

На въпрос относно твърденията на кмета на район „Изгрев“ Делян Георгиев, инж. Неделков коментира: "Искам да поздравя г-н Георгиев, че успя да организира сметосъбирането през последните месеци, но твърденията му в момента са некоректни. По време на неговата организация дейността изобщо не се извършваше в съботните и неделните дни, което налагаше тридневно наваксване след това. Ситуацията в момента е значително по-добра и снимането на две пълни кофи не е доказателство за обратното. Недопустимо е да се прехвърля топката с политически мотиви – няма значение кой от коя политическа сила е, правилата трябва да са еднакви за всички".