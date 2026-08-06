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Шофьор на “Порше” си спретна гонка с полицията и блъсна патрулката

След това 30-годишният шофьор избяга, осъждан е

06.08.2026 | 12:19 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

30-годишен шофьор е привлечен към наказателна отговорност от СРП по обвинение, че е попречил на полицията да върши служебните си ангажименти и е предизвикал ПТП с патрулка.

Инцидентът е от 3 август. Вечерта около малко след 21 часа на кръстовището на бул. “Брюксел“ и ул. “Мими Балканска“ в София, обвиняемият М.К. шофирал лек автомобил, марка “Порше“, когато противозаконно пречил на орган на властта да изпълни служебните си задължения. 

М.К. не се подчинил на подадените множество звукови и светлинни сигнали за спиране, подадени от полицейския автомобил. Обвиняемият продължил да управлява автомобила си с висока скорост, опитал се да изблъска полицейския автомобил, като впоследствие го засякъл. След това М.К. излязъл от автомобила си, избягал и се укрил.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“. В хода на разследването обвиняемият е задържан от полицейски служители.

М.К. е осъждан. Предвид възможността да се укрие и да извърши друго престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

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