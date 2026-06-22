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Край бреговете на Севастопол са регистрирани седем земетресения

Две от тях са били усетени и са били съпроводени от вторични трусове

22.06.2026 | 10:29 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Седем земетресения са регистрирани край бреговете на Севастопол, като две от тях са били усетени от населението и са били съпроводени от предварителни и последващи трусове. Това съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев в своя канал в Telegram.

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"По оперативни данни на Кримската сеизмологична мрежа тази сутрин в Черно море са станали седем земетресения, две от които бяха осезаеми и бяха съпроводени от форшокове и афтершокове: в 06:14 ч. (московско време) – с магнитуд 3,7 (на разстояние около 26 км от Севастопол), и в 08:48 ч. – с магнитуд 4,4 (на 30 км от града)“, написа той.

 

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