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Спречкване завърши със закана за убийство и иззето оръжие

Задържаха 49-годишен от Монтанско

21.06.2026 | 16:34 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Закана с пистолет след спречкване в монтанско село завърши със задържане и иззето оръжие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Задържаният е 49-годишен мъж от Георги Дамяново - село в област Монтана и център на едноименната община. По данни на полицията той се заканил да убие 26-годишен мъж от същото село.

Случаят е от снощи около 21:35 ч. в центъра на съседното село Гаврил Геново, община Георги Дамяново. Между двамата възникнало спречкване, при което по-възрастният мъж извадил пистолет и заявил на опонента си, че ще го застреля.

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След това 49-годишният се оттеглил, но по-късно бил открит от полицията. От автомобила му е иззет пистолет с поставен пълнител с шест 9-милиметрови патрона, както и патрондаш с гилзи.

Мъжът е задържан за денонощие. По случая е образувано досъдебно производство.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че през май тази година в региона е отчетен ръст на престъпленията срещу личността спрямо същия месец на миналата година - 22 срещу 10. През май тази година е регистрирано едно убийство и две блудства, докато през същия месец на миналата година не е имало нито едно от тези престъпления.

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