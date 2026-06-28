Украйна планира производство на ракети "Пейтриът": защо това е лоша идея?

Когато украинският президент Володимир Зеленски пристигна на срещата на Г-7 в Евиан, Франция, миналата седмица, той беше подготвил най-новия си набор от военни и икономически искания. На едно от първите места в списъка му фигурираше нова точка: лиценз за производство на противоракетни прехващачи "Пейтриът" на територията на Украйна.

Дефицитът на средства за противовъздушна отбрана в Украйна е, към този момент, добре известен. Страната изпитваше недостиг на противоракетни прехващачи още преди февруари, когато войната в Иран отклони голяма част от ограничените запаси от Киев към Близкия изток. Зеленски твърди, че предоставянето на лиценз на Украйна за производство на ракети "Пейтриът" на местно ниво би било изгодно и за двете страни, като би позволило на страната му да защити по-добре въздушното си пространство, а в същото време би намалило глобалния недостиг на прехващачи, пише за RS д-р Дженифър Кавана, старши научен сътрудник и директор по военен анализ в Defense Priorities.

Желанието на Украйна да защити въздушното си пространство и инфраструктурата си от атаки е разбираемо. Но дори и САЩ да се надяват да подкрепят Украйна в тази цел, удовлетворяването на искането на Зеленски за лиценз за производство на "Пейтриът" не е нито мъдър, нито ефективен подход за постигането ѝ. Тази стъпка няма да намали значително дефицита на Украйна в областта на противовъздушната отбрана, но ще създаде съществени рискове за националната сигурност на САЩ, като улесни конкурентите да получат достъп до чувствителна информация за американските военни системи. Затова администрацията на Тръмп трябва да отхвърли това искане.

Проблемът с противовъздушната отбрана на Украйна е въпрос на проста математика. Днес, по няколко пъти седмично, Русия атакува украинските градове с десетки ракети и стотици дронове. При сегашното темпо Русия ще изстреля над 900 балистични ракети и стотици хиляди атакуващи и примамващи дронове срещу Украйна през 2026 г.

Макар Украйна да е станала доста умела в неутрализирането на дронове, тя разчита почти изцяло на американските ракети "Пейтриът" за прехват на балистични ракети и някои видове крилати ракети. А световните запаси от тези модерни прехващачи за противовъздушна отбрана стават все по-ограничени. Съединените щати произвеждат само около 650 на година (въпреки че има планове това да се увеличи до около 2 000 до 2030 г.). С други думи, дори ако Украйна получи всяка ракета "Пейтриът", излязла от производствените линии на САЩ, тя все пак ще разполага с твърде малко прехващачи, за да защити напълно въздушното си пространство, особено като се има предвид, че за да бъде неутрализирана една приближаваща се балистична ракета, може да са необходими няколко прехващача.

Като че ли тази обърната математика не беше достатъчна, конкуренцията на Украйна за оскъдните боеприпаси "Пейтриът" се е увеличила драстично, откакто започна войната на САЩ в Иран. Конфликтът сериозно изчерпа запасите за противовъздушна отбрана както на САЩ, така и на партньорите им от държавите от Персийския залив. Някои доклади сочат, че американските въоръжени сили са изразходвали дори половината от ракетите, създавайки дефицит, който сега трябва да бъде попълнен. Задоволяването на нуждите на САЩ и попълването на запасите на държавите от Персийския залив сега е поне толкова важно (а вероятно и с по-висок приоритет) за администрацията на Тръмп, колкото и доставките за Украйна.

Предложеното от Зеленски решение - да се позволи на Украйна да произвежда ракети "Пейтриът" директно - може да звучи като разумно решение.

Въпреки това, предоставянето на лиценз за производство на „Патриот“ на Украйна няма да отговори на нуждите на страната в необходимия срок.

Ще отнеме значително време да се създаде производствена линия за "Пейтриът" в Украйна. Планираното от Германия производство на ракети „Патриот“ GEM-T е пример за това. RTX и MBDA се споразумяха в началото на 2024 г. да създадат съвместно предприятие за подпомагане на производството на тези ракети в Германия. Самият производствен обект обаче се очаква да бъде завършен едва до края на 2026 г., като пълният производствен капацитет ще бъде достигнат най-рано през 2028 г. – четири години след стартирането на проекта.

С по-гъвкава и иновативна отбранителна промишлена база Украйна би могла да действа по-бързо. Но някои препятствия, като изпълнението на американските изисквания за сигурност, ще отнемат време и не могат да бъдат заобиколени.

Украйна ще се сблъска и с препятствие, с което нито германските фирми, нито производителите в САЩ се сблъскват: пристигащи руски ракети.

Ако Украйна започне да изгражда свои собствени производствени линии за "Пейтриът", такива съоръжения ще се окажат сред първите в списъка с цели на Москва. Поради това Украйна ще трябва да отдели част от оскъдните си запаси от „Патриот“ за защита на новосъздадените производствени съоръжения, вместо за друга инфраструктура. Напълно възможно е, при повтарящи се удари, производството на „Патриот“ в Украйна никога да не успее да се реализира.

Други предизвикателства са свързани с самата конструкция на ракетите "Пейтриът". Основна причина за ниския годишен темп на производство на ракетите-прехватчи „Патриот“ е недостигът на необходимите суровини, включително критични минерали, двигатели и прецизна електроника. Ограничените доставки на тези ключови компоненти създават пречки.

Откриването на нови производствени линии за „Патриот“ в Украйна само ще влоши тези напрежения. Ако получи лиценз, е малко вероятно Украйна да произвежда ракети „Патриот“ на своя територия от начало до край, а вместо това ще сглобява ракетите-прехватчи, използвайки вносни компоненти.

Следователно нова сглобяваща линия за "Пейтриът" в Украйна не може да увеличи общото световно производство, освен ако не се реши и проблемът с недостига на суровини. В най-добрия случай това ще отнеме години, както показва дългият срок, определен от американските производители за увеличаване на собственото им производство на боеприпаси. Междувременно сглобяването на ракети "Пейтриът" в Украйна ще отнеме необходимите компоненти от съществуващите производствени линии, което ще намали количеството, което САЩ могат да произведат за собствените си въоръжени сили или за други партньори.

Дори ако тези логистични проблеми могат да бъдат преодолени, има още една последна причина, поради която предоставянето на чертежи за „Патриот“ на Украйна е грешка: националната сигурност на САЩ. Системите "Пейтриът"на САЩ се считат за златния стандарт в мобилната противовъздушна отбрана срещу балистични ракети (може би надминати само от THAAD), което дава на американските въоръжени сили предимство пред конкурентите. Съответните технологии са строго защитени чрез експортни ограничения.

Двете държави, които понастоящем притежават лицензи за съвместно производство на ракети "Пейтриът" – Германия и Япония – трябваше да се съобразят с сложни правни изисквания, за да получат този достъп. Това включваше изграждане и поддържане на заводи, отговарящи на прецизни стандарти, включително за суровини от местни източници; гарантиране на информационната сигурност на цялата техническа информация; и поемане на ангажименти по споразумения за крайна употреба, които ограничават използването и износа на готовите ракети.

Не е ясно дали Украйна би могла да отговори на тези стандарти,

особено в краткосрочен план, а всякакви „преки пътища“ биха могли да изложат на риск националната сигурност и военните тайни на САЩ. Добре известно е, че Украйна е широко проникната от руските разузнавателни служби (и обратното). В резултат на това, ако Украйна имаше достъп до чувствителна или класифицирана информация за технологиите и производството на ракети "Пейтриът", би било разумно да се предположи, че тази интелектуална собственост в крайна сметка би могла да попадне в ръцете на Русия. Самото наблюдение на производствените процеси би могло да бъде достатъчно за квалифицирани специалисти, за да извършат обратно инженерство на американските противоракетни ракети и след това да продадат патентовани знания на други конкуренти на САЩ, като по този начин компрометират сигурността на американския персонал и активи по целия свят.

Ако предоставянето на лиценз за производство на "Пейтриът" на Украйна наистина беше решението на проблемите ѝ с противовъздушната отбрана, тогава американските политици би трябвало да претеглят сериозните рискове, които такова решение би представлявало за националните интереси на САЩ, спрямо ползите от подпомагането на Украйна да се защити. Тъй като получаването на разрешение за производство на собствени ракети "Пейтриът"няма да отговори на краткосрочните или средносрочните нужди на Украйна, всеки риск за националната сигурност на САЩ е неприемлив. Решението да се откаже на искането на Зеленски би трябвало да бъде ясно, макар и неприятно, за администрацията на Тръмп.

Няма незабавно решение на проблема с недостига на средства за противовъздушна отбрана в Украйна. В краткосрочен план пропуските в противовъздушната отбрана на Украйна създават спешна необходимост от намиране на изход от продължаващата война. Усилията за постигане на взаимно примирие с прекратяване на ударите в дълбочина трябва да бъдат приоритет, който би могъл да се окаже привлекателен и за Москва, тъй като собствената кампания на Украйна с дронове налага все по-големи разходи на руската нефтена промишленост. Трябва да продължат текущите усилия за намиране на заместители на "Пейтриът", които могат да се произвеждат масово на ниска цена.

В по-дългосрочен план затрудненото положение на Украйна подчертава необходимостта от удвояване на усилията за увеличаване на производството на ракети „Патриот“ и възлага отговорността на Европа да разработи свои собствени противобалистични ракетни системи, които да допълват и в крайна сметка да заменят тези на Съединените щати.