Германското правителство отмени най-голямата си програма за военноморско корабостроене през последните 75 години - програмата за фрегати F126, като министерството на отбраната на страната потвърди, че това е резултат от "значителни забавяния, огромно увеличение на разходите и непредвидими рискове". Министерството разкри, че превишаването на разходите по време на разработката е увеличило прогнозната цена на кораб до 228 процента от първоначално прогнозираните нива, до 3 милиарда евро (3,38 милиарда долара) на кораб, което, предвид относително ограничените им бойни възможности, би ги направило едни от най-нерентабилните бойни кораби в света. Китайският клас тип 055, който в момента се счита за световен лидер сред разрушителите, и американският клас Arleigh Burke, който се смята за най-боеспособния в западния свят, струват приблизително 1 милиард долара за производство. С водоизместимост от 10 500 тона всеки и дължина от 166 метра от носа до кърмата, въпреки че корабите от клас F126 са били обозначени като фрегати, те всъщност са били първите разрушители на Германия от ерата след Втората световна война, пише MWM.

От самото си начало се очакваше програмата F126 да претърпи големи забавяния, преразходи на средства, недостиг на капацитет и индустриални проблеми, като тези опасения се коренят в историята на Германия по отношение на големи военноморски програми за обществени поръчки през последните две десетилетия. Основен източник на скептицизъм идва от проблемното развитие на фрегатата от клас Баден-Вюртемберг. Водещият кораб не успява да премине първоначалните изпитания за приемане през 2017 г. поради проблеми със софтуера, сензорите и стабилността и трябваше да бъде върнат на корабостроителя за обширна корекция. Въпреки че класът в крайна сметка влиза в експлоатация, забавянията засилват опасенията относно способността на Германия да управлява изключително сложни програми за военни кораби. Критиците посочват и програмата за корвети от клас Брауншвайг. Първата партида е претърпяла технически проблеми, докато втората партида е била замесена в договорни спорове, отклонения от графика и политически противоречия. Дългият процес на обществени поръчки повдигна въпроси относно ефективността на германската система за придобиване на отбранителни ресурси и способността ѝ бързо да предоставя военноморски капацитет.

Проблемите с германската корабостроителна индустрия засегнаха и подводния сектор.

Програмата за подводници тип 212 доведе до достатъчно сериозни проблеми с поддръжката и наличността, че в един момент през 2017 г. нито една от германските подводници не беше обявена за напълно оперативна. Проблемът не беше предимно провал в проектирането, а подчерта по-широки слабости в поддръжката, управлението на резервните части и обществените поръчки за отбрана. Друг фактор, който поражда скептицизъм, е по-широката култура на обществени поръчки за отбрана в Германия. Страната е изпитвала трудности в няколко нашумели военни програми в различни служби, което кара критиците да твърдят, че бюрократичната сложност, променящите се изисквания и политическият надзор често забавят проектите и увеличават разходите. F126 влиза в експлоатация в среда, където доверието в големите усилия за обществени поръчки е отслабено от миналия опит.

Програмата F126 е спорна в Германия и сред военноморските анализатори, защото оспорва традиционните очаквания за това какво трябва да представлява една съвременна фрегата. Критиците твърдят, че макар корабът да е изключително голям и скъп, бойните му възможности не винаги изглеждат съизмерими с неговия размер и цена. Един от най-големите спорове се отнася до въоръжението на кораба. С около 10 000 тона пълно натоварване, F126 е по-голям от много разрушители, но планираният му ракетен товар е изключително скромен в сравнение с военни кораби с подобно водоизместване. С планирани само 16 вертикални клетки за изстрелване, това би било лошо сравнение с 96-те клетки на клас Arleigh Burke, 112-те клетки на клас Type 055 или дори 74-те клетки на севернокорейските фрегати клас Choe Hyon, които са по-малко от половината от размера на германския кораб. Освен това, фрегатата би нямала гъвкавостта да разполага комбинации от крилати ракети и противовъздушни ракети, каквато имат корабите от САЩ, Русия и Североизточна Азия, като F126 е планирана изключително да интегрира ракети земя-въздух.

Самият процес на избор на програмата F126 също се оказа спорен. Договорът беше възложен на холандския корабостроител Damen Group, което доведе до политически дебат в Германия относно това дали такъв голям договор за отбрана е трябвало да бъде възложен на консорциум, ръководен от чуждестранни сили.

Тъй като корабът е проектиран с оглед на дългосрочно разполагане и ниски изисквания за персонал, някои анализатори поставят под въпрос дали относително малкият му екипаж би могъл ефективно да контролира щетите след претърпяване на бойни щети.