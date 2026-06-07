"Алтернатива за Германия" увеличава преднината си пред консерваторите на Мерц

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) увеличава преднината си пред консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц, показва публикувано днес ново социологическо проучване, цитирано от ДПА.

Според допитването института ИНСА (INSA) подкрепата за АзГ остава 29% - рекордна преднина от 8 процентни пункта пред десноцентристкия блок на Мерц, чийто резултат се понижава с един пункт до 21%, съобщи БТА.

Антиимигрантската партия продължава възхода си в допитванията на фона на нарастващото обществено недоволство от реакцията на управляващата коалиция на войната в Иран и от бавния темп на реформите.

На национално равнище Християндемократическият съюз (ХДС) на Мерц управлява в коалиция с баварския Християнсоциален съюз (ХСС) и лявоцентристите от Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

Популярността на канцлера през първата година от мандата му бележи значителен спад. Рекордните 77% от участниците в допитването на ИНСА заявяват, че са недоволни от работата му, което е с 6 пункта повече, отколкото през април. Едва 15% от анкетираните са доволни от работата му, което е спад от 4 пункта.

Според направеното между 1 и 5 юни проучване още по-назад в класацията остават три леви партии: Зелените с 14%, ГСДП с 12% и "Левите" с 11%.

Две по-малки политически формации - подкрепящата бизнеса Свободна демократическа партия (СвДП) и популисткият Алианс "Сара Вагенкнехт" - получават по 3% подкрепа, така че остават под 5-процентния праг за влизане в германския парламент.

На партийна конференция в Линстов, провинция Мекленбург-Предна Померания, вчера канцлерът Мерц предупреди, че успех на "Алтернатива за Германия" на предстоящите регионални избори през септември може да доведе до голям политически взрив. Залогът на изборите надхвърля бъдещето на управляващата коалиция. Въпросът е в каква посока ще поеме Германия и дали демократичните партии от центъра са способни да решават проблемите на страната, каза той.