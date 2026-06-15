В Германия: Готови сме да се сражаваме с Русия още тази нощ

Германия е готова да "се бие още тази вечер" срещу Русия и ще защити „всеки сантиметър“ от територията на НАТО, заяви шефът на нейните въздушни сили в интервю за The Telegraph.

В първото си интервю за британски вестник генерал-лейтенант Холгер Нойман, шефът на Луфтвафе, заяви, че неговите сили ще нанесат опустошителни въздушни удари срещу Русия, ако тя атакува Западния алианс.

В поредното предупреждение към Москва той подчерта, че в НАТО „няма различни зони на сигурност“, което означава, че атака срещу Естония би предизвикала същия отговор като въздушен удар срещу Лондон.

Генерал-лейтенант Нойман заяви, че полуостров Кола в северозападната част на Русия, Калининград и Черно море ще понесат гнева на НАТО, ако съюзът бъде принуден да се защити.

Докато Великобритания се бори да възстанови своята армия и се възстановява от оставката на Джон Хили като министър на отбраната и на Ал Карнс като министър на въоръжените сили, той обеща германска подкрепа за противовъздушната отбрана чрез НАТО, ако Лондон я поиска.

Генерал-лейтенант Нойман ръководи кампания за превъоръжаване на германските въздушни сили като част от мечтата на Фридрих Мерц за изграждане на "най-силната конвенционална армия" в Европа.

В интервюто за The Telegraph в щаба на Kommando Luftwaffe в Шпандау близо до Берлин 57-годишният генерал-лейтенант Нойман заяви: „

"Ако се стигне до конфликт – надявам се никога, но ако все пак се случи – ще защитим всеки сантиметър от нашата територия. Мисля, че това е важно послание, особено за Далечния Север и нашите балтийски съюзници. Трябва да е ясно, че няма зони с различна степен на сигурност, че НАТО е НАТО до последния сантиметър. Мисля, че трябва да положим много големи усилия, за да наблюдаваме от гледна точка на сигурността и, ако се наложи, да действаме в определени региони."

Генерал-лейтенант Нойман се позова конкретно на Калининград, стратегически руски ексклав, заобиколен от членове на НАТО; Санкт Петербург, където се намират ключови военноморски сили; полуостров Кола, където Москва натрупва ядрени оръжия, и Черно море – дом на нейния ценен Черноморски флот.

Началникът на Луфтвафе се обърна към все по-напрегнатия дебат в Европа относно това дали тя е готова да влезе във война с Русия в защита на по-малките съюзници на източния фланг на НАТО.

Естония, Латвия и Литва, заедно с Полша, са изправени пред ескалираща руска агресия през последните месеци, като например атаки с дронове, които западните официални лица се опасяват, че могат да бъдат прелюдия към нахлуване.

Всяка отбранителна реакция на НАТО срещу руска атака би била смазваща, защото би се равнявала на "32 срещу Х", каза шефът на въздушните сили, позовавайки се на 32-те въздушни сили на западния алианс.

Въпреки десетилетията на недостатъчни инвестиции в германската армия,

които сега бързо се променят, той настоя, че въздушните сили са готови да „се сражават още тази нощ“, ако Русия започне атака.

Макар да беше оптимистичен относно готовността на НАТО за война, генерал-лейтенант Нойман предупреди съюзниците да не подценяват руските въздушни сили предвид относителната им липса на бойното поле в Украйна.

Четири години след началото на пълномащабната си инвазия в Украйна, Русия все още не е постигнала въздушно превъзходство – способността да нанася въздушни удари в страната без намеса от страна на врага.

Спекулира се, че нежеланието на Русия да разгърне въздушните си сили е свързано с опасения от слаби резултати, както и с по-широки проблеми, свързани с некачествено оборудване, обучение и морал преди 2022 г. Но генерал-лейтенант Нойман заяви, че би било безразсъдно да се стига до такова заключение.

Началникът на Луфтвафе изрази скептицизъм по отношение на идеята, че Европа трябва да се отдалечи от САЩ, на фона на опасенията, че под управлението на Доналд Тръмп страната не е надежден партньор в областта на сигурността.

Ако избухне война с Русия, очакванията са, че цялата германска въздушна сила ще бъде прехвърлена към източния фланг на НАТО.

Роден през 1968 г. в Улм, Западна Германия, генерал-лейтенант Нойман е преминал обучение за пилот на изтребител в началото на 90-те години, малко след падането на Берлинската стена и разпадането на контролираната от Съветския съюз ГДР. Служил е като пилот на "Торнадо" и "Еврофайтър Тайфун", като през 2014 г. е бил разположен в Афганистан.

Генерал-лейтенант Нойман притежава и Лего модел на каската, носена от Люк Скайуокър по време на мисията му за унищожаване на Звездата на смъртта в първия филм, "Междузвездни войни: Епизод IV – Нова надежда", излязъл през 1977 г.