Революция в ЕС: Шведският министър с бебе на среща в Люксембург ВИДЕО

Министрите от правителствата на страните от ЕС се събраха на продължително заседание за климата, но бяха изненадани от неочакван участник на заседанието - тримесечно бебе.

Шведският министър по въпросите на климата Ромина Пурмохтари доведе сина си Адам на заседанието на Съвета на ЕС в Люксембург, за да подчертае ползите от политиките за родителски отпуск, които не принуждават жените да избират между работата и семейните си задължения, съобщава Ройтерс.

"Исках да покажа, че съм пример за това как не е нужно да се прави този избор, което, разбира се, изисква и партньор“, каза Пурмохтари.

Служител на Съвета на ЕС потвърди, че доколкото е известно на институцията, това е първият път, в който бебе се е присъединило към среща на министрите на ЕС.

30-годишната Пурмохтари беше най-младият министър в историята на Швеция, когато встъпи в длъжност през 2022 г. Тя току-що се завърна от отпуск по майчинствп, докато съпругът ѝ е в отпуск до изборите в Швеция през септември и пътува с нея до Люксембург, за да помага в грижите за бебто.

Швеция има една от най-щедрите политики за родителски отпуск в света, финансирана от системата на страната с високи данъци, която се превърна в политическа гореща точка в предизборната кампания.

Родителите получават общо около 16 месеца платен отпуск. От тях 90 дни са запазени за всеки родител поотделно и не могат да бъдат прехвърляни на другия. Ако единият родител не използва определената си част, тези дни се губят.

Тези непрехвърляеми периоди, често наричани "месеци на бащата“, бяха въведени, за да се насърчат бащите да прекарват повече време с децата си.

Министър Пурмохтари каза, че подкрепящите политики не са просто въпрос на харчене на данъци за по-дълги периоди на отпуск и призова правителствата да обмислят и по-гъвкави правила за споделяне на отпуск от родителите и достъпни грижи за деца.