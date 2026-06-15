Бебешки бум след лятното приказно събитие: води ли футболната радост до повишаване на раждаемостта?

Ако цяла една страна празнува, означава ли това, че девет месеца по-късно се раждат повече бебета? След световните първенства през 2006 и 2014 г. тази теория се запази. Един поглед към статистиката, родилните отделения и проучванията разкрива доколко има истина в това.

Звучеше като перфектното продължение на лятната приказка: на 13 юли 2014 г. Германия стана световен шампион в Рио де Жанейро, Марио Гьотце вкара гол в 113-ата минута за 1:0 срещу Аржентина, милиони празнуваха по улиците, на балконите и във фен зоните. Повече от 30 милиона зрители в Германия гледаха финала по телевизията. Скоро възникна въпросът: не би ли трябвало такова изключително състояние на еуфория да има последствия и за статистиката на раждаемостта?

Още преди финала саксонският експерт по семейна политика Александър Краус (CDU) беше предсказал бебешки бум във вестник Bild, както по-късно съобщи WirtschaftsWoche:

"Когато топката се търкаля, настроението е приповдигнато не само пред телевизора, но и в леглото. Головете за Германия означават бебета за Саксония!"

Твърдението можеше да бъде проверено през пролетта на 2015 г., около девет месеца след триумфа в Бразилия.

Очакването не беше нищо ново. Още по време на Световното първенство през 2006 г. в Германия започна да циркулира оригиналната „лятна приказка“ – историята за футболните бебета, пише Euronews.

През февруари 2007 г. вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung съобщи за „зимна приказка след лятната приказка“: курсовете за бъдещи родители бяха препълнени, родилните отделения работеха на пълни обороти. Списанието Stern също се зае с темата. Клиниката „Асклепиос“ в Хамбург отчете около 10% повече раждания през март 2007 г.

В Берлин броят на ражданията през март 2007 г. се е увеличил от около 2400 на 2800,

според държавната статистическа служба. Болниците „Вивантес“ отчетоха с 11% повече раждания в сравнение със същия период година по-рано. Кьолн отчете 116 раждания повече през април, отколкото през същия месец на предходната година. През 2015 г. моделът се повтори: вестник „Bild“ представи отделни „бебета от Световното“, а няколко града отчетоха нарастващи раждаемост.

Ако победата на Световното първенство през 2014 г. действително беше довела до повече бременности, това би могло да се види още преди раждането на бебетата: в данните на здравните застраховки, в тестовете за бременност и в търговията с бебешки стоки. Но именно там WirtschaftsWoche не намери почти никакви солидни доказателства през 2015 г.

Производителите на тестове за бременност също не отбелязаха бум. Dolorgiet, производител на теста Hilary, заяви, че юли 2014 г. е бил под средното ниво, а август – на средното ниво. Търговецът на стоки за бебета и малки деца BabyOne отчете нарастване в продажбите на колички, но заяви, че това увеличение е започнало още през есента на 2014 г.

До пролетта на 2015 г. заглавната новина се превърна в статистически проблем. Проведено от Германската пресагенция проучване на място в службите по гражданско състояние и болниците не установи необичайно висок брой раждания. Никой от анкетираните не беше склонен да говори за бебешки бум.

В акушерското отделение на берлинската болница „Шарите“ се родиха дори по-малко деца от обичайното, около 40 седмици след финала на Световното първенство. От 4 до 6 април там се родиха 14 бебета; обикновено те са между девет и десет на ден.

В ретроспектива хипотезата за Световното първенство през 2006 г. също не се потвърди. През ноември 2007 г. Федералната статистическа служба обяви, че броят на ражданията през първата половина на 2007 г. всъщност е спаднал леко: 313 100 деца в сравнение с 313 900 през същия период година по-рано, което представлява спад от 0,3%, както съобщи Der Tagesspiegel. Отговорният служител, Мартин Конрад, заяви, че „по никакъв начин“ не е имало бебешки бум девет месеца след Световното първенство през 2006 г.

Устойчивостта на тази история е свързана и с начина, по който се третират цифрите. Отделни пикове в градове или болници изглеждат впечатляващи, но не казват много за националната тенденция. Кьолн наистина отбеляза повече раждания през април 2007 г., отколкото през същия месец на предходната година, но през 2005 г. те бяха дори повече – без никаква връзка със Световното първенство. „Бебешката треска“ в Щутгарт вече бе нараствала през предходните години.

Има и други фактори. В Берлин увеличението през март 2007 г. беше свързано и с новата родителска помощ. Тя заместваше част от дохода, загубен след раждането на дете, и имаше за цел да улесни родителите да съчетават работата и семейния живот и да си поделят грижите за децата по-равномерно.

Едно проучване на изследователския институт IZA дори обръща популярната теза наопаки. Авторите анализираха месечните раждаемости от 50 европейски държави за период от 56 години и ги сравниха с представянето на националните отбори на 27 големи футболни турнира.

Резултатът: по-големият спортен успех не беше свързан с повече раждания, а със спад.

След средно представяне на турнира броят на ражданията спадна с 2,13% девет месеца по-късно. Приложено към Германия, това би означавало около 1000 раждания по-малко. Едно възможно обяснение: всеки, който празнува на стадиона, пред телевизора или на публично събитие, не прекарва това време в спалнята.

Демографът Дж. Ричард Удри изследва подобно явление още през 1970 г. във връзка с голямото прекъсване на електрозахранването в Ню Йорк през ноември 1965 г. По това време медийните репортажи създадоха впечатлението, че девет месеца по-късно са се родили необичайно много деца. Удри опроверга тази връзка в проучване, публикувано в списанието Demography: раждаемостта в целия град не беше по-висока от обичайната. В заключението си той предполага, че много хора явно са склонни да вярват, че извънредни събития, които нарушават ежедневието, подтикват хората да заченат деца.

Случаят с "бебетата от Световното първенство" показва колко бързо анекдотите могат да се превърнат в траен мит. Няколко болници, пълни курсове за бъдещи родители, щастливи родители или впечатляващи месечни цифри все още не представляват солидна демографска тенденция.

Погледът към цялата година също не помага много: през 2015 г. в Германия са родени около 738 000 деца, което е с около 3,2% повече от 2014 г. Но от това не може да се направи извод за ефект от Световното първенство. Броят на ражданията зависи от много фактори: възрастта и броя на потенциалните майки, семейната политика, икономическата ситуация, регионалните болнични структури и дългосрочните тенденции. През 2026 г. населението тук все още намалява – раждаемостта в Германия и Европа спада.

И все пак историята за „бебетата на Световното“ продължава да живее. Тя съчетава футболната еуфория, чувството за принадлежност и семейното щастие в един прост, запомнящ се образ. Може би именно затова тя продължава да се появява след големи турнири: през 2006 г., 2014 г. и вероятно отново този път.