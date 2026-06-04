Марко Рубио: Гренландия е част от Дания... засега

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призна, че Гренландия е част от Дания, но "засега“, като същевременно сигнализира, че Вашингтон остава дълбоко ангажиран в дискусиите относно бъдещата роля на арктическия остров в сигурността на Запада, пише Politico.

Рубио беше изслушан пред Комисията по външни работи на Камарата на представителите и избегна въпроса дали Вашингтон трябва да притежава територия в рамките на НАТО, за да я защитава, като вместо това посочи текущите разговори с Дания и Гренландия относно ролята на острова в колективната отбрана.

"Всъщност участваме в разговори с Гренландия и Дания относно използването на Гренландия за колективна отбрана за всички нас“, каза Рубио. Наричайки острова ключов елемент от противоракетната отбрана, държавният секретар добави: "Мисля, че сега сме на добра позиция по въпроса“ и прогнозира, че от разговорите могат да се появят "доста добри новини“.

Политическа несигурсност

Коментарите дойдоха малко след като датският премиер Мете Фредериксен представи ново коалиционно правителство в сряда, слагайки край на месеци политическа несигурност. Министърът на външните работи Ларс Льоке Расмусен запази поста си и се очаква да остане ключовият събеседник на Копенхаген с Вашингтон по Гренландия.

Опитът на Тръмп да придобие арктическия остров през януари тази година разтърси европейските съюзници и накара Дания да подготви планове за действие в най-лошия случай, включващ действия на САЩ срещу нейна територия.

Отношенията между членовете на НАТО се влошиха допълнително, когато САЩ и Израел нападнаха Иран през февруари, а няколко европейски столици отказаха да предложат военна помощ. Мадрид отрече използването на своите военновъздушни бази, докато други страни от ЕС отказаха да изпратят военноморски кораби, за да помогнат за повторното отваряне на Ормузкия проток. След това Тръмп повдигна въпроса за напускане на алианса през април, преди да нареди изтеглянето на 5000 американски войници от Германия в началото на май.

Рубио определи срещата на върха на НАТО на 7-8 юли в Хага като ключов момент, прогнозирайки, че тя може да се превърне в "най-важното“ събиране в историята на алианса.