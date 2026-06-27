НАТО планира 70 млрд. евро помощ за Украйна през 2026 г., САЩ без нови военни ангажименти

Очаква се съюзниците от НАТО да се ангажират с милиарди долари за нови договори за оръжие и за увеличаване на производството на оръжие на срещата на върха на алианса в Анкара следващия месец, съобщиха за Politico дипломати от НАТО.

Въпреки че американският президент Доналд Тръмп непрекъснато оказва натиск върху НАТО откакто се върна на поста си миналата година, се очаква съюзниците да потвърдят отново в съвместната декларация ангажимента си към клаузата за взаимна отбрана по член 5 от Устава на алианса, казаха те и отново да опишат Русия като дългосрочна заплаха.

Лидерите на НАТО, включително Тръмп, ще се съберат в турската столица на 7 и 8 юли, на фона на критиките от страна на САЩ, че европейските съюзници не са подкрепили Вашингтон във войната срещу Иран. Както и миналата година, съвместната декларация ще бъде кратка, заявиха дипломатите, които разкриха подробности за съдържанието на проекта на декларацията пред изданието. На всички тях беше гарантирана анонимност, за да могат да говорят свободно по този деликатен въпрос.

В момента посланиците в НАТО договарят подробностите по декларацията на лидерите, която може да претърпи промени до последния момент. След това държавните и правителствените ръководители ще подпишат декларацията в Анкара. Точната сума за договорите за въоръжение все още не е определена, а поне част от сделките за доставки вероятно ще бъдат предварително договорени и преформулирани.

Генералният секретар на алианса Марк Рюте иска да насочи вниманието на срещата на върха предимно към увеличаването на отбранителното промишлено производство, отчасти защото търси обединяваща тема, която да помогне да се прикрият вътрешните различия в НАТО.

Фокусът върху увеличаването на производството в целия алианс отразява предизвикателството да се накара европейската промишленост да се преориентира от високотехнологично оръжие към бързо масово производство. Но обещаващите нови договори в областта на отбраната, които са в полза на САЩ, също ще позволят на Рюте да изложи икономически аргументи в полза на НАТО, които да намерят отклик у Тръмп.

Миналата седмица Рюте заяви, че като цяло европейските съюзници и Канада са инвестирали с 139 милиарда долара повече в отбраната си миналата година, отколкото през 2024 г., след като съюзниците се съгласиха да изразходват 3,5 процента от БВП за отбрана до 2035 г.

В проекта за декларация съюзниците от НАТО също се ангажират да подкрепят Украйна с 70 милиарда евро военна помощ и обещават сума, която е поне равностойна за следващата година, заявиха дипломатите.

Усилията на Европа да поеме по-голяма отговорност за сдържането и отбраната на континента, докато САЩ се преориентира към други приоритети,

т.нар. „прехвърляне на тежестта“, също ще заемат централно място в декларацията.

Миналата седмица шефът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви шестмесечен преглед на американското военно присъствие в Европа в опит да окаже натиск върху страните да увеличат разходите си за отбрана. Оценката дойде само няколко седмици, след като Вашингтон съобщи на съюзниците си, че незабавно ще намали количеството на бойното оборудване, като самолети, подводници и дронове, предоставено на фонда от ресурси, от който НАТО може да черпи във време на война.

В проекта на декларацията европейските съюзници се ангажират с по-голямо участие в отбраната на континента, като конкретно посочват инвестиции в способности за дълбоки удари, системи за противовъздушна отбрана и дронове, заявиха дипломатите.

Възможностите за дълбоки удари, ракети с голям обсег, способни да поразят врага зад фронтовата линия, се превърнаха в спорна тема между САЩ и Европа. Докато европейците са решени да развиват тези способности, за да възпрат Русия, Вашингтон не е склонен да им позволи да използват такива оръжия. Пентагонът наскоро отказа да изпрати ракети "Томахоук" в Германия, като изтъкна, че Москва би могла да възприеме този ход като ескалация.

Съюзниците от НАТО се стремят също така да облекчат друг ключов източник на напрежение между Европа и Вашингтон: войната в Иран. Въпреки че САЩ са подписали предварително споразумение за прекратяване на конфликта, европейските официални лица се опасяват, че нерешени въпроси, като отварянето на пролива Хормуз, могат да се превърнат в централна тема на срещата в Анкара.

В ход, който вероятно ще бъде възприет като жест на помирение към Тръмп, въпреки силното вътрешно разделение по въпроса за войната, в проекта за декларация съюзниците призовават Иран да спазва свободата на корабоплаването в тази критично важна търговска артерия, заявиха дипломатите от НАТО. В текста също се отбелязва, че Иран никога не бива да придобива ядрено оръжие, добавиха те.