След потвърждение от Министерството на войната на САЩ, че през фискалната 2027 година ще бъде финансиран план за разходи в размер на 1,55 милиарда долара за закупуване на системи за ранно предупреждение и контрол във въздуха (AEW&C) E-7 Wedgetail, беше потвърдено, че 42% от това финансиране ще бъде осигурено чрез съкращаване на средствата за закупуване на системите за ранно предупреждение и контрол във въздуха E-2 AEW&C от ВМС. Пентагонът и ВВС обявиха планове за прекратяване на програмата E-7 в средата на 2025 г., след като тя претърпя забавяния и превишаване на разходите. По това време беше планирано това да бъде компенсирано чрез закупуване на E-2D, които са построени за експлоатация от суперносачи на ВМС на САЩ, като те ще бъдат въведени в експлоатация във ВВС като преходна мярка, докато не бъде разработена космическа алтернатива. E-7 се счита за средно тежка система за борба с пожарите и управлението (AEW&C), докато E-3, която замества, е интегрирала много по-голям радар и е била тежка система, а E-2 е лека система с много по-ограничена ситуационна осведоменост, пише MWM.

В момент, когато бюджетът на ВВС е бил под значителен натиск, министърът на войната Пийт Хегсет в средата на 2025 г. се застъпи за отмяната на E-7 и замяната му със спътници и E-2D. През май 2026 г. той промени курса си, заявявайки, че е настъпила фундаментална промяна. На изслушване, проведено от членове на Комисията по бюджетни кредити на Камарата на представителите, представителят Том Коул, републиканец от Оклахома и председател на комисията, поиска актуализация от Хегсет относно програмата E-7. Той конкретно спомена иранската атака срещу военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия през март 2026 г., по време на която е била унищожена система E-3. Атаката се разглеждаше като допълнително подчертаваща важността на започването на обществени поръчки за заместител на E-3.

Решението за отмяна на поръчките на E-7 през 2025 г. беше взето само три години след като Военновъздушните сили за първи път започнаха да проявяват интерес към извършване на поръчки в средата на 2022 г., по-специално поради демонстрираната неспособност на E-3 да осигури висока ситуационна осведоменост по време на срещи с китайски изтребители от пето поколение J-20. Командирът на Тихоокеанските военновъздушни сили генерал Кенет Уилсбах заяви през март 2022 г. относно първата среща между F-35 и J-20 по отношение на E-3 в региона: "нашите самолети за ранно предупреждение не можаха да видят J-20... Тези сензори, на които разчитаме в E-3, не са наистина способни през двадесет и първи век, особено срещу [стелт] платформа като J-20 или нещо подобно. Той просто не може да види тези платформи достатъчно далеч, за да може да осигури предимство на стрелците... ето защо бих искал да имам E-7."

Конфликтът с Иран напоследък изостри натиска върху застаряващия флот от E-3,

на който се разчиташе в голяма степен, за да компенсира унищожаването на наземни радари в Близкия изток, което допълнително повиши осъзнатото значение на въвеждането на E-7 в експлоатация. Ниските нива на наличност на флота от E-3 също бяха повдигнати преди това като сериозен проблем в Тихоокеанския театър на военните действия. Докато E-7 се счита за все по-спешен приоритет при обществените поръчки, се очаква съкращенията в обществените поръчки на E-2D да подкопаят ситуационната осведоменост на групите самолетоносачи на ВМС на САЩ. E-2 осигурява окото и командния център за цялата ударна група самолетоносачи, без които ситуационната осведоменост е ограничена до голяма степен до хоризонта на корабите ѝ и много по-малките сензори на отделните изтребители.

Като лети на голяма височина от стотици километри от самолетоносачи, E-2 драстично разширява радарното покритие на флота, позволявайки заплахите да бъдат открити много по-рано. Мощният въртящ се радар на самолета, макар и много по-малък и по-слаб от този на E-7, може да открива самолети, крилати ракети и кораби на голямо разстояние, предоставяйки ценно предупреждение за входящи заплахи. E-2 служи и като платформа за управление на въздушния бой и командване и контрол на ударната група, координирайки приятелски самолети, назначавайки прехващания, управлявайки въздушното пространство и насочвайки изтребители към вражески самолети. Самолетът се използва и за подкрепа на бойни действия извън визуалния обсег чрез проследяване на вражески самолети и предоставяне на информация за насочване. След спирането на финансирането на спешно необходимия на ВМС изтребител от следващо поколение F/A-XX, базиран на палуби, се очаква съкращенията в поръчките на E-2 да представляват допълнителен сериозен удар върху възможностите за проектиране на морска мощ.