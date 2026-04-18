Американските моряци на самолетоносачите в Близкия изток остават без храна

Суперносачът клас „Нимиц“ USS Abraham Lincoln в момента е единственият самолетоносач, разположен в Арабско море, и е изправен пред сериозни предизвикателства, тъй като моряците имат недостиг на висококачествена храна и получават много ограничени порции. Това е резултат от продължителния период на операциите и напрегнатите снабдителни линии, като ниските дажби, според американските анализатори, влияят на морала. Семействата на моряците на борда съобщават, че често гладуват, а прекъсването на пощата означава, че не могат да изпращат допълнителна храна или провизии. Този недостиг е засегнал и други военни кораби в региона, включително персонала на десантния кораб USS Tripoli, пише MWM.

Коментирайки мащаба на недостига, бащата на морска пехотинка, разположена на USS Tripoli, Дан Ф., каза, че е бил разтревожен, след като е видял снимка на нейното хранене.

„Поднос за обяд, две трети празен, съдържаше една малка лъжичка нарязано месо и една сгъната тортила“, отбеляза той.

“What is this supposed to be?” is how some French voices have reacted to reports about conditions on US aircraft carriers Tripoli and Abraham Lincoln. The discussion centres on complaints from sailors about the quality and simplicity of meals provided on board. The reports… pic.twitter.com/5B71SyJztl — Russian Market (@runews) April 17, 2026

Изображение от USS Abraham Lincoln показва „малка шепа варени моркови, кюфте от сухо месо и сиво парче преработено месо“

Конфликтът срещу Иран подчерта сериозните ограничения на способността на въоръжените сили на САЩ да започнат продължителна кампания срещу способен противник, въпреки че военните възможности на Иран са значително по-ограничени от тези на други противници като Китай и Северна Корея, и въпреки отсрочката, която американските сили получиха от прекратяването на огъня от 8 април.

На 20 януари USS Abraham Lincoln и неговата ударна група от самолетоносачи завършиха транзит през Малакския проток, след като преждевременно приключиха операциите в зоната на операциите на 7-ми флот в Източна Азия, за да се пренасочат към зоната на 5-ти флот в Близкия изток. Пренасочването на групата самолетоносачи представляваше част от много по-широко водено от САЩ военно натрупване срещу Иран. Корабът е един от трите суперносача, участвали в офанзиви срещу Иран, наред с USS Gerald Ford и USS George H. W. Bush. USS Gerald Ford е претърпял особено тежко натоварване и на 19 април ще се навършат 300 дни от разполагането му, поставяйки нов рекорд за най-дълго разполагане на американски самолетоносач от над 50 години насам след Виетнамската война. Това е оказало особено напрежение върху кораба и неговия екипаж, като кадри през февруари показват голямо наводнение от непречистени отпадъчни води, преминаващи през кораба, след постоянни проблеми със запушени тоалетни и натрупване на отпадъчни води. Голям пожар на борда през март впоследствие принуди самолетоносача да бъде отклонен от Близкия изток, което подхранва спекулациите, че може да е бил ударен от ирански сили.